Дмитрий Ступка, который живет в США, подыграл российской пропаганде о "бусификации" и опозорился пафосной цитатой о родине

Катерина Галущенко
Актер Дмитрий Ступка, который уже несколько лет живет в Соединенных Штатах, снова оконфузился противоречивой публикацией в соцсетях. Он выложил подборку видео, которые напрямую перекликаются с распространенной российской пропагандистской риторикой о так называемой "бусификации" – якобы насильственном задержании гражданских для мобилизации.

В роликах, которые в Instagram сопровождаются призывами "максимальный репост", видно мужчин в военной форме рядом с гражданскими, а также несколько инцидентов, которые представлены как "нарушение прав" украинцев.

В первом видео гражданского якобы "запаковывают" в микроавтобус, во втором – один из военных бьет мужчину, в третьем – женщина, которая находится в США, комментирует конфликт между военным и гражданским в Хмельницкой области. При этом никаких объяснений или подтверждений относительно обстоятельств этих событий не предоставлено, оставив зрителям только отрывки без контекста.

Специалисты по информационной безопасности регулярно отмечают, что подобные фрагменты легко вырывать из контекста и подавать в выгодном свете для врага. Украинские фактчекеры неоднократно опровергали информацию о "насильственной мобилизации" в формате, который продвигают пророссийские ресурсы. Как правило, конфликтные ситуации возникают из-за отсутствия у гражданского военно-учетных документов, игнорирования вызовов в ТЦК или нежелания уточнять персональные данные. Однако в российском информпространстве такие случаи подаются как доказательство "массовых незаконных задержаний" и активно используются для дискредитации ВСУ.

Еще до публикации видео Ступка разместил у себя в Stories цитату на русском языке: "Когда государство требует от человека умереть, оно называет себя родиной". Он указал, что эти слова принадлежат немецкому поэту и драматургу Бертольту Брехту, лауреату Международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами". Однако эта информация оказалась ошибочной.

До сих пор нет единого подтвержденного авторства этой фразы. Исследователи указывают, что в оригинале она звучала как "Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной". Иногда ее приписывают шведскому писателю Юхану Августу Стриндбергу, иногда – швейцарскому драматургу Фридриху Дюрренматту из его пьесы "Ромул Великий". Ни один из них не имеет подтвержденного авторства, а тем более – это не слова Брехта, как утверждал Ступка.

Ранее OBOZ.UA писал, что отец Дмитрия Ступки рассказал, почему его сын не может приехать в Украину. Оказалось, что он не имеет права выезжать из США.

