'Слушай ты, чепушило!' Дмитрий Ступка с руганью набросился на военного, который упрекнул его в 'бегстве' за границу

Актер Дмитрий Ступка, который уже несколько лет живет в США, в очередной раз оскандалился после того, как публично оскорбил нескольких подписчиков в соцсетях. Конфликт разгорелся под его постом в Facebook, где он отреагировал на упреки в подыгрывании российской пропаганде.

В Facebook он заявил, что лично знает людей, которых якобы безосновательно задерживали, били и унижали работники ТЦК прямо на улице."Меня обвиняют в поддержке российской пропаганды только потому, что я поднимаю тему безосновательных задержаний, избиений и унижений людей", – заявил актер, который за годы полномасштабного вторжения ни разу не приезжал в Украину.

Под публикацией один из комментаторов – военнослужащий – резко упрекнул актера: "Ну с*бался и ок. Зачем нам твои "мудрости"? Свалил, очевидно, незаконно, не защищаешь свою страну, не живешь здесь. Но рассказываешь, как нам жить и воевать".

В ответ Ступка перешел на оскорбления: "Слушай ты чепушило! Мы перешли на ты?! Не с*бался я! А уехал за полгода до войны... И подбирай слова... А то, что делает ТЦК, – то это п*здец".

Дискуссия быстро обострилась. Пользователь ответил: "Это ты тут чепушило. Мне, откровенно, безразлично, когда ты уехал. Я вот не уехал, пошел в армию. А ты сидишь на другом континенте и пишешь что-то за ТЦК. Тебе, конечно, оттуда виднее. Поэтому сиди тихо, или приезжай сюда, посмотришь на то ТЦК, может и перестанешь публиковать идиотизм".

Еще одна женщина заявила: "Вычеркни из паспорта национальность, ты ее не достоин. Если ты решишься приехать с выступлением в Украину, я приду с плакатом об обращении "чепушило" защитнику государства..."

На это Ступка ответил серией эмоциональных оскорблений, снова подыграв российской пропаганде – якобы военные на фронте гибнут "по собственному желанию" и их "никто туда не отправлял": "А вы кто? Президент? Я так же могу сказать: "Иди утопись... ты не достойна жизни..." И что дальше? Вы думайте, что пишете. Я был бы достоин, если бы умер за Украину? Таким образом? Или в чем достоинство? Расскажите, пожалуйста, уважаемая умная барышня, которая меня лично не знает и свой рот открывает... Вам не стыдно мне такое писать. Фу. Ничтожество тупорылое..."

После этого военнослужащий написал: "Был актером украинским, а стал клоуном без рода и племени. Я надеюсь, тебе по крайней мере за это заплатили, а не ты просто тупой настолько".

Бэкграунд конфликта

Конфликт разгорелся после того, как Ступка распространил в соцсетях подборку видео, которые напрямую перекликаются с нарративами российской пропаганды о "насильственной мобилизации". Эти кадры, по словам специалистов по информационной безопасности, часто вырываются из контекста и используются для дискредитации ВСУ.

Накануне OBOZ.UA опубликовал материал, в котором подчеркнул противоречивость сообщений актера. В статье отмечалось, что ролики, которые Ступка сопровождал призывами к "максимальному репосту", показывают конфликтные ситуации между военными и гражданскими, но без объяснений и подтверждений обстоятельств. Фактчекеры неоднократно опровергали информацию о "массовых незаконных задержаниях", указывая, что большинство подобных случаев связаны с отсутствием у гражданских военно-учетных документов или игнорированием вызовов в ТЦК.

В частности, в комментариях под скандальным постом ситуацию "разжевала" для Ступки украинская журналистка: "Это не безосновательные задержания, а проверка документов на факт обновления данных и стояния на учете. Действия ТЦК максимально взаимны к поведению мужчин. Если люди, в течение такого количества времени, до сих пор не стоят на учете, значит они нарушают закон. Если же они начинают сразу агрессировать, во время проверки, то логично, что имеют такой же ответ. Поэтому, информация о том, что у работников ТЦК вскоре появятся бодикамеры, радует, теперь мы увидим начало истории, а не только финал с криками и визгом "угнетенных".

Ранее OBOZ.UA писал, что отец Дмитрия Ступки рассказал, почему его сын не может приехать в Украину. Оказалось, что он не имеет права выезжать из США.

