'Делай дело честно, с душой – и твое к тебе придет': 10 мудрых цитат легендарного актера Богдана Ступки

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру театра и кино Богдану Ступке могло бы исполниться 83 года. Сердце артиста, всегда стремившегося развивать и популяризировать украинскую культуру, остановилось из-за тяжелого онкологического заболевания.

Видео дня

На протяжении всей творческой карьеры лауреат Шевченковской премии демонстрировал высокий уровень профессионализма, который вдохновлял и вызывал восхищение людей всех возрастов. Его мудрые, порой метафорические, изречения так или иначе повлияли на сознание сограждан. OBOZ.UA решил вспомнить лучшие цитаты легенды украинского театра, раскрывающие его подлинную личность.

Особое отношение Богдана Ступки к сцене можно было увидеть не только во время спектаклей. Знаменитость не упускала возможности сравнить реальную жизнь с театром, раскрывая общественности скрытые смыслы.

"Западные критики говорят, что восточноевропейский театр гораздо интереснее западноевропейского. А нам внушают, что мы ничто и ничего не стоим. Нужно хотеть увидеть и услышать, а не поддаваться на рекламу и чье-то постороннее мнение".

Отличался актер от других и своим уникальным, тёплым отношением к жизни, каждый момент которого он научился ценить.

"Жизнь очень коротка, чтобы просыпаться утром с нареканиями. Так что любите тех, кто относится к вам с уважением, прощайте тех, кто не прав, и знайте, что все в этом мире быстро проходит…"

"Надо постоянно быть влюбленным. Не только в женщину, не только в каштан, не только в город. Во все, что есть в жизни, надо быть влюбленным. И надо радоваться. Надо научиться радоваться".

Особое место в сердце Богдана Ступки занимала и Украина. Он всегда пытался донести до молодого поколения важное мнение: лучшего места чем Родина в мире не существует. Недаром актера упрекали, что он "с ума сошел на своих украинцах".

"Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность способствовать этому".

"Я видел величественную Амазонку, но дыхание у меня перехватывает от спокойного величества Днепра... Роскошь Версаля поразила меня, но мне больше нравится уютная красота Массандровского дворца в Крыму... Я видел еще многое, но я люблю Украину. И верю: вы тоже любите!"

"Главное, что следует понимать украинцу, – это то, что он уникален, потому что свободен!"

Артист никогда не скрывал свое откровенное пренебрежение к слишком самоуверенным и тщеславным людям. Он ценил трудолюбие и был убежден: прогресс существует только из-за сомнений.

"Я, как и Франко, трудоголик. В юности я мечтал быть рантье, а всю жизнь работаю. Ужас какой-то. Попадаю в театр – и не могу домой отлучиться даже пообедать. Затягивает. Целый день здесь сидишь. Размышляешь, разговариваешь с людьми, анализируешь".

"Если поверишь в то, что каждый твой шаг на сцене – великое искусство, это уже катастрофа! Только сомнение дает прогресс".

"Делай дело честно, с душой и твое к тебе придет... Но это не значит, что уже завтра появятся золотые горы".

"Нужно уметь радоваться успехам других, а зависть и гордыню в себе давить, потому что они к добру не приводят".

Всю жизнь лауреат Шевченковской премии невероятно гордился культурой родного края, поэтому не только делился с общественностью своими достижениями, но и умело декламировал наработки коллег.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что архивное видео с Богданом Ступкой в 1995 году растрогало украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!