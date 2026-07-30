«Давайте вместе сбежим в нашу вселенную»: CHERNETSKA представила трек о побеге от фальши

Украинская певица CHERNETSKA представляет новый трек "злітай". После предыдущего макси-сингла, погружавшего в глубокие размышления, одиночество и поиск себя среди чужих ожиданий, новая работа звучит совершенно иначе. "злітай" – это история о том, что бывает дальше, когда размышления наконец отпускают, а на смену тревоге приходит простое желание жить, дышать и быть рядом со "своим" человеком.

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Новая песня – об ощущении легкости, которое приходит после длительного напряжения. В мире, где вокруг слишком много фальши и попыток играть в "вечность", единственным настоящим убежищем становится собственное пространство, созданное вдвоем. "Злітай" передает атмосферу летней свободы: открытые окна, жаркий ночной воздух и ощущение безопасности, когда твою руку держат среди тысяч других.

"Мы часто тратим слишком много сил на попытки что-то доказать или разобраться в собственной тьме. Но в определенный момент проходит даже самый тяжелый период, и ты просто хочешь дышать полной грудью. "Злітай" – это об умении отпустить прошлое, довериться моменту и почувствовать, как складываются пазлы, когда рядом тот, с кем просто и легко", – комментирует CHERNETSKA.

"Злитай" – это напоминание о том, что за каждой тьмой всегда приходит тепло и возможность просто быть собой без искусственных масок.

Сингл CHERNETSKA – "злітай" уже доступен на всех цифровых платформах.