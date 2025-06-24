'Чувства меня никогда не подводили': воин ВСУ Мирослав Кувалдин дал прогноз относительно победы Украины в войне

Мирослав Кувалдин, фронтмен группы The ВЙО и боец Вооруженных сил Украины, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны, поделился собственным видением того, как Украина движется к победе. Музыкант признался, что хотя редко употребляет слово "победа", он с самого начала войны чувствовал, что является частью большой, неизбежно победоносной истории.

Видео дня

В интервью "ТСН Тиждень" артист отметил, что его интуиция редко подводит. Более того, он пообещал написать трек об освобождении украинцев от российского ига.

"Я сразу, когда все это начиналось, понимал, что встреваю в какую-то победную историю. Это у меня было всегда такое ощущение, а чувство меня никогда не подводило. Никогда, но в основном я доверяю своим ощущениям. Я чувствую, что мы медленно, но движемся к победе", – поделился Мирослав Кувалдин.

Важным для музыканта остается не только то, что именно будет достигнуто, а и как мы мыслим и говорим об этом.

"Мне кажется, что слова формируют реальность. То, о чем ты чаще всего говоришь, то с тобой и случается", – сказал Кувалдин.

Он признал, что почти не употребляет в ежедневной речи слово "победа", однако подчеркнул, что подобные слова действительно имеют силу влияния на действительность.

"Песня – это такая штука, что если у вас будет припев со словом "победа", вы его несколько раз проговариваете, и таким образом начинаете снова формировать свою действительность", – добавил он с улыбкой.

На вопрос о вероятности написать песню на тему победы, музыкант ответил, что, вероятно, сделает это уже после того, как наступит мир.

"Я думаю, о "победе" будет много песен, и мы их еще споем где-нибудь на Красной площади", – сказал артист, намекая на символическое завершение войны.

Напомним, еще летом 2024 года Кувалдин рассказывал, что его путь в армию начался с Киевщины, куда россияне ворвались в начале вторжения. За неделю до 24 февраля 2022 года он вывез семью за границу, чувствуя, что назревает масштабная война. После этого вступил в раховский батальон теробороны, а затем – в 101-ю бригаду ВСУ. Служил в группе персонала до мая 2023 года, после чего по приглашению своего друга и коллеги Коли Серги присоединился к проекту "Культурный десант".

В составе этого творческого подразделения Кувалдин выступает для военных вдоль линии фронта. Это не только развлекательные мероприятия, но и психологическая поддержка для тех, кто ежедневно рискует жизнью.

Несмотря на оптимизм в словах, музыкант реалистично оценивает ситуацию. Еще в конце 2024 года он говорил: "Я настраиваю себя, что это может продолжаться очень долго. И лучше распределять силы на длинную дистанцию. И когда ты будешь думать, что эта война никогда не закончится, а происходит по-другому, то радость от этого увеличится многократно. А если будешь мечтать, что вот-вот, еще какой-то месяц, а тем временем ничего не будет происходить, то только усиливать уныние в душе".

Он добавил, что готов служить и до 60 лет, если потребуется, а если уволится раньше – "то будет лишний повод порадоваться".

Ранее OBOZ.UA писал, что Мирослав Кувалдин объяснил причину негативного отношения к ТЦК. Музыкант уверен, что это работа вражеской армии, а наша задача – не поддаваться на их сценарии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!