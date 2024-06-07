Лидер The Вйо Мирослав Кувалдин рассекретил, чем занимается в армии и какой позывной взял себе в первые дни войны

Фронтмен группы The Вйо Мирослав Кувалдин уже давно не принимает активное участие в жизни украинского шоу-бизнеса, а все потому, что в 2022 году он встал на защиту Украины. За это время в профиле звезды появилось не так много фото и видео.

Фанатам артиста оставалось лишь гадать, где служит лидер группы и чем занимается на передовой. Об этом он рассказал в проекте "Наодинці" для ТСН.

Когда россияне ворвались в Киевскую область, Мирослав Кувалдин не колебался. За неделю до полномасштабного вторжения он вывез семью за границу, потому что уже подозревал, что назревает большая война.

"Началась война, и я попал в раховский батальон ТРО, взял позывной "Джоныч". Поступил в 101 бригаду 69-го батальона. Я там служил в группе персонала до 1 мая 2023 года, 15 месяцев", – рассказал певец.

Тогда о товарище вспомнил его коллега Коля Серга, возглавляющий "Культурный десант". Он посоветовал перевестись туда, где талант Кувалдина будет приносить больше пользы.

"Я посмотрел, как это все работает, понял, что будет больше пользы здесь, и перевелся в 59-ю бригаду. Наши встречи проходят вдоль линии столкновения. С обстрелами ты никогда не можешь угадать. Это очень кропотливая работа с эмоциональным состоянием военных, но необходимая", – признался артист.

Сейчас он "развлекает" воинов, защищающих украинцев от российской оккупации. Однако часто "Культурному десанту" приходится не просто смешить и поддерживать героев, а становиться для них утешением после сложных боев.

В том же интервью Кувалдин удивил неожиданным заявлением об Ани Лорак, предавшей Украину.

Как писал OBOZ.UA ранее, Коля Серга рассказал, как однажды ему и Мирославу Кувалдину пришлось проучить пророссийскую пожилую женщину в Дружковке Донецкой области. Жительница города назвала артистов и защитников "нацистами". Подробности – в нашем материале.

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