Не только супружеская измена: гендиректор IT-компании, попавший в кадр на концерте группы Coldplay, подал в отставку

Руководитель IT-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как видео с его объятиями с женщиной на концерте Coldplay стало вирусным в сети. Другая фигурантка скандала, руководитель отдела кадров Astronomer Кристин Кебот, остается на должности (хотя на данный момент она находится в отпуске на неопределенный срок).

Видео дня

Совет директоров стартапа принял отставку Байрона. Временно обязанности гендиректора будет исполнять соучредитель IT-компании, директор по продукции Пит ДеДжой, сообщили непосредственно в Astronomer.

"Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время ими эти стандарты не соблюдались", – указано в заявлении компании.

Также в Astronomer заявили о "поиске нашего следующего главного исполнительного директора".

Стартап работает в сфере разработки искусственного интеллекта под отдельные заказы и позиционирует себя в качестве "пионеров в сфере DataOps".

"Хотя узнаваемость нашей компании значительно изменилась за одну ночь, наши продукты и наша работа для наших клиентов остались неизменными", – добавили в компании.

На сайте стартапа фамилия Энди Байрона уже убрана из перечня руководства Astronomer. А вот Кристин Кебот – осталась.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля на концерте Coldplay в американском городе Фоксборо фан-камера сняла женатого Байрона в объятиях с другой женщиной. Когда пара заметила, что их снимают, они быстро отстранились друг от друга и спрятали лица от камеры(это видео предлагаем вам посмотреть здесь).

Уже через несколько часов в сети идентифицировали обоих лиц, которые повели себя так странно. Однако удивляться нет причин: оба находятся в браке, но не друг с другом. У Энди Байрона есть законная жена, а у Кристин Кебот есть муж.

По мнению фанатки Coldplay, которая обнародовала ролик-разоблачение и, таким образом, спровоцировала скандал, это видео стало "скрытым благословением" для обеих супружеских пар.

"Играя в глупые игры, получаешь глупые призы. Я надеюсь, что их партнеры смогут прийти в себя после этого и получат второй шанс на счастье, которого они заслуживают, ведь их будущее еще впереди. Надеюсь, для них мое видео было скрытым благословением", – сказала она.

После инцидента жена Байрона, которая ранее публично носила его фамилию в Facebook, уже успела изменить имя в профиле, убрав фамилию мужа. Но это лишь подлило масла в огонь.

Сами Байрон и Кебот не дают каких-либо комментариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!