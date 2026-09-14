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"Что он вытворяет?!" 12-летний артист, которого называют "следующим Назарием Яремчуком", поднял на ноги зрителей "Украина имеет талант"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
3,7 т.
12-летний артист заставил зрителей 'Украина имеет талант' встать с мест
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12-летний Марко Сердинский из Ивано-Франковска покорил сцену шоу "Украина имеет талант" исполнением песни Николая Мозгового "Материнская любовь". Мальчик выступил настолько безупречно, что судья Артем Пивоваров не сдерживал эмоций, а после финальных нот зрители встали со своих мест и устроили юному вокалисту овации.

В частности, выпуск с Марком менее чем за сутки набрал сотни тысяч просмотров на YouTube. Перед выступлением Сердинский рассказал, что выбрал композицию по совету своих преподавателей. Песню он посвятил маме.

Перед выступлением Сердинский рассказал, что выбрал композицию по совету своих преподавателей

Более того, у Марко уже есть опыт выступлений на больших сценах: мальчик стал финалистом национального отбора на "Детское Евровидение 2026", выступает на благотворительных концертах и городских мероприятиях.

Когда Марко пел "Материнскую любовь", Пивоваров, хорошо знакомый с творчеством юного артиста, не скрывал восхищения. Во время номера он обратился к другим членам жюри: "Что он вытворяет?". А затем добавил: "Посмотри, у меня просто мурашки по коже!"

У Пивоварова по коже побежали мурашки

После выступления Станислав Боклан обратил внимание на то, насколько сильно меняется Марко, как только он начинает петь.

"Стоит симпатичный маленький мальчик, разговаривает с нами. И вдруг – я просто вижу серьезного певца, который понимает, о чем он поет, понимает, зачем он это делает. И делает мастерски", – сказал актер.

Боклан также отметил тембр юного артиста и его способность передавать эмоции песни.

Судьи были шокированы

Елена Кравец назвала номер Марка "божественным" и "ангельским". По ее словам, больше всего ее поразило то, как 12-летний мальчик ведет себя на сцене.

"Мне так нравится, как вы себя ведете. Так приятно, что этот дар получила именно ваша душа в таком прекрасном теле. До боли трогательно. И я не знала, куда себе девать. Мне хотелось вот так делать, когда вы пели", – эмоционально призналась Кравец.

Пивоваров, в свою очередь, признался, что очень хотел увидеть Марка именно на этой сцене. Он поблагодарил мальчика, его семью и преподавателей, а также отдельно отметил репертуар юного певца.

Пивоваров признался, что очень хотел увидеть Марка именно на этой сцене.

"Большинство из них – это песни 70-х и 80-х годов. И я искренне рад тому, что мы сейчас возрождаем наше наследие, эпоху усатого фанка, наших легенд – Ивасюка, Яремчука, Зинкевича. В твоем лице ты являешься продолжением великого пласта наших корней", – сказал артист.

Пивоваров добавил, что хочет, чтобы талант Марка "сиял", ведь парень, по его мнению, заслуживает выступать не только на сцене "Украина имеет талант", но и на "величайших, самых крутых сценах мира".

Марко получил три "да" от судей. При этом за кулисами стало известно, что его путь в музыке начался не с семейной традиции: по словам родителей, профессиональных певцов в семье нет.

Марко получил три "да" от судей

"Он самородок", – сказала мама мальчика.

Отец Марка вспомнил, как однажды услышал, как сын исполняет "Червону руту". Семья записала его пение и показала видео друзьям и родственникам. Именно тогда, по словам мужчины, близкие начали убеждать родителей, что у мальчика действительно есть талант.

В музыкальную школу Марка отдали в 8 лет. Сначала мальчика даже не хотели принимать, поскольку набор уже завершился. Однако семья не захотела ждать еще год, и в конце концов ребенка приняли на обучение.

Марко получил три "да" от судей

Зрители шоу "Украина имеет талант" активно обсуждают юного артиста в комментариях под выпуском:

"Марко Сердинский – настоящий талант Украины! Претендент на победу!"

"Марко – следующий Назарий Яремчук! У Марка очень взрослый голос".

"Марко – будущая звезда Украины, собственно, он уже сейчас является звездой!"

"Исполнение для 12-летнего ребенка просто непревзойденное! И совсем не детское – глубокое, чувственное и взрослое".

Зрители шоу "Украина имеет таланты" активно обсуждают юного артиста

Ранее OBOZ.UA писал, что 12-летняя дочь заслуженной артистки произвела фурор на сцене шоу "Украина имеет талант" своим редким "даром".

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