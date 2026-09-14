"Что он вытворяет?!" 12-летний артист, которого называют "следующим Назарием Яремчуком", поднял на ноги зрителей "Украина имеет талант"

12-летний Марко Сердинский из Ивано-Франковска покорил сцену шоу "Украина имеет талант" исполнением песни Николая Мозгового "Материнская любовь". Мальчик выступил настолько безупречно, что судья Артем Пивоваров не сдерживал эмоций, а после финальных нот зрители встали со своих мест и устроили юному вокалисту овации.

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В частности, выпуск с Марком менее чем за сутки набрал сотни тысяч просмотров на YouTube. Перед выступлением Сердинский рассказал, что выбрал композицию по совету своих преподавателей. Песню он посвятил маме.

Более того, у Марко уже есть опыт выступлений на больших сценах: мальчик стал финалистом национального отбора на "Детское Евровидение 2026", выступает на благотворительных концертах и городских мероприятиях.

Когда Марко пел "Материнскую любовь", Пивоваров, хорошо знакомый с творчеством юного артиста, не скрывал восхищения. Во время номера он обратился к другим членам жюри: "Что он вытворяет?". А затем добавил: "Посмотри, у меня просто мурашки по коже!"

После выступления Станислав Боклан обратил внимание на то, насколько сильно меняется Марко, как только он начинает петь.

"Стоит симпатичный маленький мальчик, разговаривает с нами. И вдруг – я просто вижу серьезного певца, который понимает, о чем он поет, понимает, зачем он это делает. И делает мастерски", – сказал актер.

Боклан также отметил тембр юного артиста и его способность передавать эмоции песни.

Елена Кравец назвала номер Марка "божественным" и "ангельским". По ее словам, больше всего ее поразило то, как 12-летний мальчик ведет себя на сцене.

"Мне так нравится, как вы себя ведете. Так приятно, что этот дар получила именно ваша душа в таком прекрасном теле. До боли трогательно. И я не знала, куда себе девать. Мне хотелось вот так делать, когда вы пели", – эмоционально призналась Кравец.

Пивоваров, в свою очередь, признался, что очень хотел увидеть Марка именно на этой сцене. Он поблагодарил мальчика, его семью и преподавателей, а также отдельно отметил репертуар юного певца.

"Большинство из них – это песни 70-х и 80-х годов. И я искренне рад тому, что мы сейчас возрождаем наше наследие, эпоху усатого фанка, наших легенд – Ивасюка, Яремчука, Зинкевича. В твоем лице ты являешься продолжением великого пласта наших корней", – сказал артист.

Пивоваров добавил, что хочет, чтобы талант Марка "сиял", ведь парень, по его мнению, заслуживает выступать не только на сцене "Украина имеет талант", но и на "величайших, самых крутых сценах мира".

Марко получил три "да" от судей. При этом за кулисами стало известно, что его путь в музыке начался не с семейной традиции: по словам родителей, профессиональных певцов в семье нет.

"Он самородок", – сказала мама мальчика.

Отец Марка вспомнил, как однажды услышал, как сын исполняет "Червону руту". Семья записала его пение и показала видео друзьям и родственникам. Именно тогда, по словам мужчины, близкие начали убеждать родителей, что у мальчика действительно есть талант.

В музыкальную школу Марка отдали в 8 лет. Сначала мальчика даже не хотели принимать, поскольку набор уже завершился. Однако семья не захотела ждать еще год, и в конце концов ребенка приняли на обучение.

Зрители шоу "Украина имеет талант" активно обсуждают юного артиста в комментариях под выпуском:

"Марко Сердинский – настоящий талант Украины! Претендент на победу!"

"Марко – следующий Назарий Яремчук! У Марка очень взрослый голос".

"Марко – будущая звезда Украины, собственно, он уже сейчас является звездой!"

"Исполнение для 12-летнего ребенка просто непревзойденное! И совсем не детское – глубокое, чувственное и взрослое".

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