Член съемочной группы сериала Marvel 'Чудо-человек' погиб на съемочной площадке: что известно

Во вторник утром, 6 февраля, на съемочной площадке телесериала студии Marvel "Чудо-человек" в результате несчастного случая погиб один из членов команды. Он упал со стропил (брус или доска, образующих опору крыши под кровельное покрытие дома) во время работы. Спасти его уже не успели.

Коронер округа Лос-Анджелес идентифицировал члена съемочной группы как Хуана Карлоса Озорио, 41-летнего такелажника, жившего в Темпл-Сити. Об этом пишет Variety.

Съемки "Чудо-человека" не происходили во время несчастного случая. В настоящее время производство сериала приостановлено.

Представитель Marvel прокомментировал инцидент: "Наши мысли и глубокие соболезнования его семье и друзьям, и мы поддерживаем расследование обстоятельств этого несчастного случая".

Президент IATSE (Международная ассоциация работников театральной сцены) Мэтью Д. Лоэб также выступил с заявлением, назвав смерть члена экипажа "трагической утратой".

"Все члены нашей семьи шокированы и глубоко расстроены этой трагической утратой. Мы работаем над тем, чтобы поддержать семью нашего члена, а также его товарищей и коллег. Безопасность на съемочной площадке является нашим высоким приоритетом, и мы будем помогать Калифорнийскому управлению охраны труда в расследовании любым способом, который сможем", – заверил Лоеб.

Отметим, что дата премьеры "Чудо-человека" еще не определена, но уже известно, что сериал дебютирует на канале Disney+. Сюжет познакомит зрителей с Саймоном Уильямсом – сыном зажиточного промышленника, чья компания "Уильямс Инновейшнз" обанкротилась из-за конкуренции со "Старк Индастриз". В отчаянии Саймон обращается к барону Земо, который наделяет его сверхспособностями и приказывает проникнуть к Мстителям, а затем предать их. Главный герой действительно присоединяется к Мстителям и даже становится одним из основателей команды спин-оффа, Мстителей Западного побережья.

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