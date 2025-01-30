Человек, переживший Холокост, рассмешил Кейт Миддлтон оригинальным комплиментом: что она ответила

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон получила неожиданный комплимент во время памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвица-Биркенау. Один из присутствовавших, 94-летний Роберт Джордж Берковиц, переживший Холокост, обратился к Ее Королевскому Высочеству.

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"Уильяму очень повезло: он – самый счастливый человек в мире, у которого есть вы!" – сказал мужчина Кейт Миддлтон. Об этом сообщило медиа HOLA!

Кейт Миддлтон не сдержала улыбки, усмехнулась и ответила: "Я скажу ему это!"

Этот короткий, но искренний разговор стал одним из самых теплых моментов мероприятия, собравшего вместе переживших Холокост, религиозных и общественных лидеров, а также представителей королевской семьи.

Принцесса Уэльская присоединилась к своему мужу, принцу Уильяму, на памятном мероприятии, приняв решение буквально в последнюю минуту. При встрече с участниками она отметила: "Хорошо, что я могу быть здесь".

Церемония в Гилдхолле стала первым общим публичным появлением супругов в 2025 году. До этого у Кейт Миддлтон был первый официальный выход после длительного лечения от рака – 14 января она посетила Королевскую больницу Марсден.

Кроме принца и принцессы Уэльских, память погибших почтил и король Чарльз III. Он стал первым британским монархом, лично посетившим концлагерь Аушвиц-Биркенау. В Польше он встретился с выжившими и назвал этот визит "мрачным и священным".

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон предложили появиться на обложке мирового глянца. Ее Высочество уже работала с создателями модного журнала, ведь появлялась на его обложке в 2016 году.

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