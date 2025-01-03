Человек-легенда Ник Вуйчич, которым восхищается весь мир, впервые за четыре года показал фото с женой

Христианский проповедник и мотивационный тренер Ник Вуйчич, который родился с синдромом тетраамелии – редким расстройством, при котором у человека нет ни рук, ни ног, однако смог принять себя и покорить множество людей во всем мире своей несокрушимостью и любовью к жизни, поделился редким фото с женой Мияхарой Канае. В течение четырех лет в социальных сетях 42-летнего человека-легенды не появлялось общих фотографий как с любимой, так и с детьми.

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На уникальном кадре, что появился на Instagram-странице основателя организации "Жизнь без конечностей", супруги позировали на камеру с двумя песиками. Они показались на фоне мерцающей елки и поздравили пользователей сети с зимними праздниками.

"Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым от нас и нашей семьи! Представляем вам наших щенков – Луну и Марса. Пусть Бог благословит вас и вашу семью в этом году знанием, пониманием, мудростью и умением распознавать Его совершенную волю в следующем году!" – написал проповедник.

Для праздничной фотографии пара оделась в более повседневные луки. Ник Вуйчич выбрал для себя серую футболку, которую соединил с темными джинсами. Со своей стороны Мияхара Канае предпочла светлый свитер, который скомбинировала с черным жилетом и брюками с новогодним принтом.

Стоит отметить, что в 2021 году Ник Вуйчич сообщил, что больше не будет показывать кадры со своими четырьмя детьми: Кийоши, Деяном, Элли и Оливией. С того момента в соцсетях мотивационного тренера не появилось ни одного фото с потомками, да и последний снимок с женой был опубликован в декабре 2021-го.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что освобожденный из плена Михаил Дианов впервые показал фото с любимой, которой сделал предложение.

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