"Человек года" и известная телеведущая высмеяла оккупантов, которые дважды "ловили" её на передовой, но провалились из-за глупых ошибок

Военнослужащая Национальной гвардии Украины, телеведущая и лауреат премии "Человек года 2023" Анна Максимчук рассказала, как россияне уже дважды пытались "поймать" ее на передовой. По словам защитницы, оккупанты сообщали о ее якобы задержании, однако каждый раз выдавали себя элементарными ошибками.

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Об этом Максимчук рассказала в интервью с певицей Тиной Кароль. Защитница с юмором вспомнила, как российские пропагандистские ресурсы сообщали о ее якобы задержании то в Бахмуте, то в Лимане, хотя на самом деле эти заявления не имели ничего общего с реальностью.

"Я тоже в розыске. Хотя меня уже два раза "поймали": то в Бахмуте, то в Лимане. Правда, они мое имя Ганна правильно не пишут. То Галка, то Галина. Они никак не могут его правильно написать, поэтому уже два раза "поймали", – сказала Максимчук.

Она высмеяла информационные вбросы российской пропаганды, которая регулярно распространяет ложные сообщения об украинских военных, волонтерах и журналистах. Она также в шутку прокомментировала то, что фигурирует в российских СМИ.

"Украинская пропагандистка", – лаконично отметила она.

Справка. Анна Максимчук – украинская телеведущая, военнослужащая Национальной гвардии, общественная деятельница, дизайнер бренда GM Brand UA и автор инновационного реабилитационного ХАБа "Защитник".

После начала полномасштабной войны она встала на защиту Украины, а в 2023 году была удостоена звания "Человек года".

Ранее OBOZ.UA писал, что российские оккупанты заявили о якобы возбуждении "уголовного дела" против украинской группы "Жадан и Собаки" и при этом допустили ошибку в названии группы.

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