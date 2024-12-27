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Чарльз III не упомянул трех скандальных членов королевской семьи в рождественской речи: что это значит

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
6,3 т.
Чарльз III не упомянул трех скандальных членов королевской семьи в рождественской речи: что это значит

Король Великобритании Чарльз III принципиально не упомянул о своем сыне, принце Гарри, и брате, принце Эндрю, в своей рождественской речи, также обойдя вниманием Меган Маркл. 76-летний монарх обратился к нации 26 декабря в предварительно записанном послании из часовни Фицровия бывшей больницы Миддлсекса в Лондоне.

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Он говорил о своей гордости за то, как общины Соединенного Королевства отреагировали на беспорядки, и отдал должное медицинскому персоналу, который поддерживал его и принцессу Уэльскую во время лечения от рака в этом году. Об этом сообщает The Mirror.

Чарльз III не упомянул трех скандальных членов королевской семьи в рождественской речи: что это значит

Но в то время, как в его ежегодном послании были упомянуты принц Уильям и другие члены королевской семьи, имена принца Гарри и его супруги Меган Маркл, а также его опального принца Эндрю не прозвучали. По мнению королевской экспертки Тессы Данлоп, это было признаком того, что король "четко принял решение".

Чарльз III не упомянул трех скандальных членов королевской семьи в рождественской речи: что это значит

Анализируя речь Его Высочества, Тесса отметила, что в ролике, сопровождавшем слова монарха, были изображены яркие события года: официальные визиты в другие страны, парад Trooping The Color, любимая невестка Кейт Миддлтон, жена Камилла и Уильям. "Очень важно, что принцев Эндрю и Гарри также нигде не было видно. Король четко определил, как "действовать во благо всех", решив сосредоточиться на сильных сторонах семьи, а не на слабых, чтобы поддержать нацию (и мир) в сложном грядущему году", – объяснила историк.

Чарльз III не упомянул трех скандальных членов королевской семьи в рождественской речи: что это значит

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