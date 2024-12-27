Чарльз III не упомянул трех скандальных членов королевской семьи в рождественской речи: что это значит

Король Великобритании Чарльз III принципиально не упомянул о своем сыне, принце Гарри, и брате, принце Эндрю, в своей рождественской речи, также обойдя вниманием Меган Маркл. 76-летний монарх обратился к нации 26 декабря в предварительно записанном послании из часовни Фицровия бывшей больницы Миддлсекса в Лондоне.

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Он говорил о своей гордости за то, как общины Соединенного Королевства отреагировали на беспорядки, и отдал должное медицинскому персоналу, который поддерживал его и принцессу Уэльскую во время лечения от рака в этом году. Об этом сообщает The Mirror.

Но в то время, как в его ежегодном послании были упомянуты принц Уильям и другие члены королевской семьи, имена принца Гарри и его супруги Меган Маркл, а также его опального принца Эндрю не прозвучали. По мнению королевской экспертки Тессы Данлоп, это было признаком того, что король "четко принял решение".

Анализируя речь Его Высочества, Тесса отметила, что в ролике, сопровождавшем слова монарха, были изображены яркие события года: официальные визиты в другие страны, парад Trooping The Color, любимая невестка Кейт Миддлтон, жена Камилла и Уильям. "Очень важно, что принцев Эндрю и Гарри также нигде не было видно. Король четко определил, как "действовать во благо всех", решив сосредоточиться на сильных сторонах семьи, а не на слабых, чтобы поддержать нацию (и мир) в сложном грядущему году", – объяснила историк.

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