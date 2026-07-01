Бывший сценарист "Квартала 95" Эллерт похвастался новыми документами, которых ждал два года: где он будет жить после бегства из Украины

Комик и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт получил американскую грин-карту, которую ждал около двух лет. Артист, который после начала полномасштабной войны уехал в США, показал новые документы и рассказал, как ему удалось получить постоянный статус в стране.

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Об этом Эллерт сообщил в своем Instagram. Сначала комик опубликовал видео, на котором распаковывал грин-карту, а затем записал отдельный ролик на русском языке, где объяснил, по какой программе получил документ и какие доказательства собирал для оформления.

По словам Александра, он получил грин-карту по визе для талантливых людей. Процесс оформления длился примерно два года, за это время он сменил нескольких адвокатов и потратил на процедуру несколько тысяч долларов.

"Чтобы встретиться с ней (грин-картой – Ред.), он сменил нескольких адвокатов, заплатил несколько тысяч долларов, а она просто лежала под всеми остальными папками", – с юмором написал Эллерт.

Комик пошутил, что из-за долгого ожидания документов якобы упустил немало рабочих возможностей – от мероприятий в разных странах до стендап-тура по Европе. В то же время теперь у него есть возможность свободно работать в США.

Александр Эллерт рассказал, что важную роль в этом процессе сыграли его старые грамоты и награды, которые сохранила мама. Специально для этого он описал свой путь от участия в КВН в школе до профессиональной карьеры комика.

"Надо начать играть в КВН в восьмом классе в образе Верки Сердючки, выиграть школьную лигу. Мэр города и директор завода вручают тебе за это грамоту, которую лучше не выбрасывать – кто знает, может, она еще пригодится", – рассказал Эллерт.

По словам артиста, после учебы он продолжил заниматься юмором, выступал в различных лигах КВН, работал сценаристом и впоследствии стал частью команды "Квартала 95". Теперь свою творческую деятельность он планирует вести на английском языке.

"Не жалею ни о чем, иду дальше заниматься любимым делом, но теперь на английском. Всем успехов и как можно больше дипломов", – отметил комик.

После начала полномасштабного вторжения России Эллерт переехал в США. В 2023 году он рассказывал, что живет в Сан-Диего и продолжает работать комиком и ведущим. Также артист заявлял, что выехал из Украины на законных основаниях и несколько раз возвращался в страну после начала большой войны.

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