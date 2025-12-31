Самый сексуальный мужчина планеты Мел Гибсон разошелся с младшей на 34 года возлюбленной

69-летний голливудский актер и режиссер Мел Гибсон разошелся со своей гражданской женой, 35-летней сценаристкой Розалинд Росс. Бывшие партнеры подтвердили, что их отношения завершились без публичных конфликтов, а главным приоритетом для обоих остается совместное воспитание сына.

Об этом сообщило издание People, ссылаясь на совместное заявление пары. Экс-возлюбленные вместе прожили девять лет совместной жизни.

"Хотя нам грустно завершать этот этап нашей жизни, мы счастливы, что имеем прекрасного сына, и будем продолжать быть лучшими родителями", – прокомментировали супруги.

По данным издания, пара фактически разошлась еще около года назад, однако не афишировала этого решения. Они продолжают вместе воспитывать 8-летнего сына Ларса. Мальчик родился в 2017 году – почти одновременно с тем, как Мела Гибсона номинировали на премию "Оскар" за режиссуру фильма "По соображениям совести".

Пара познакомилась в 2014 году через общих знакомых и вскоре начала встречаться. В разные годы Гибсон неоднократно подчеркивал, что рождение сына стало для него особенно важным этапом в жизни.

Кроме Ларса, у Мела Гибсона есть еще восемь детей. В браке с Робин Мур у него родились дочь Ханна и шестеро сыновей – Кристиан, Эдвард, Уильям, Луи, Майло и Томас. Также актер имеет 16-летнюю дочь Люсию от отношений с российской пианисткой и автором песен Оксаной Григорьевой, с которой он развелся в 2010 году.

Напомним, в 1985 году Мел Гибсон стал первым в истории обладателем титула "Самый сексуальный мужчина планеты" по версии журнала People. Именно с него началась ежегодная традиция издания выбирать мужчин, которые, по мнению редакции, стали особенными в текущем году.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре 2024 года двое детей Гибсона – Люсия и Ларс – появились вместе с отцом на красной дорожке премьеры фильма "Ужасное лето" в Лос-Анджелесе. А уже в январе 2025 года актер сообщил, что его дом в Малибу сгорел во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии. На тот момент Гибсон находился вне города, однако его семью и домашних животных успели эвакуировать.

