Бывшая жена Кличко, которая в 49 лет стала моделью, поделилась бекстейджем с фотосессии

Украинская 50-летняя певица Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, поделилась бекстейджем со своих фотосессий. Она вернулась к моделингу в 49 лет и теперь с восхищением рассказывает о процессе этой работы в Германии.

Украинка призналась, что модельная деятельность вызывает у нее только положительные эмоции. Себя звезда называет "моделью в самом лучшем возрасте", а постами на эту тему делится с почти 50 тысячами подписчиков в Instagram.

"Вернемся к моей работе моделью. Очень рада поделиться фрагментами моей жизни за объективом со вчерашней фотосессии. Я с радостью поделюсь некоторыми моментами из-за кулис, чтобы дать представление о жизни модели", – написала Наталья Егорова.

Звезда показала, что перед фотосессией посетила магазин с одеждой от украинских дизайнеров. Там она выбрала для себя вещи и посоветовала согражданам за границей поддержать украинцев.

Модель сейчас снимается в студии и на улице. На одном из постов она позировала в стильных джинсах с широким поясом, белом топе и джинсовой куртке. Второй образ манекенщицы состоял из широкого вязаного кардигана бело-зеленого цвета.

На видео артистка уверенно чувствует себя перед камерой, меняет позы и выражения лица. Для нее это не в новинку, ведь в молодости Наталья Егорова уже успела поработать моделью, однако бросила эту профессию ради семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшая жена Кличко засветила спортивную фигуру в зале. В легинсах она позировала после интенсивных упражнений и обратилась к подписчикам.

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