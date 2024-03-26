Бывшая жена Кличко, которой недавно исполнилось 50 лет, показала потрясающую фигуру в спортзале

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, 50-летняя певица Наталья Егорова показала свою фигуру, над которой работает в спортивном зале. Звезда, живущая за границей, в леггинсах попозировала после интенсивных упражнений и обратилась к подписчикам.

Экс-жена чиновника призвала юзеров начать свою неделю со спорта. Видео появилось на ее странице в Instagram.

"Новая неделя, новый понедельник, новые вызовы. Поход в спортзал может показаться тяжелым на первый взгляд, но ничто не может сравниться с тем ощущением, которое вы испытаете после него. Не позволяйте хандре в понедельник одержать верх над вами, начните свою неделю с хорошей тренировки", – написала Наталья Егорова.

Певица, а с недавних пор и модель, продемонстрировала потрясающую фигуру, стройные ноги и подтянутые мышцы. В комментариях подписчики украинки отметили, что она выглядит великолепно.

Недавно Наталья Кличко в Германии сделала студийные фотографии и рассказала о преимуществах работы моделью "в лучшем возрасте". Когда-то она уже заработала признание в этой сфере, но ради семьи прервала карьеру.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова поженились 26 апреля 1997 года, а во время брака у них родилось трое детей. О разрыве первым сообщил бывший боксер. Он также рассказал, что остался в хороших отношениях с экс-женой, а на решение развестись повлияли "разные интересы и разная жизнь". Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее певица прокомментировала развод с мужем. По словам Егоровой, решение расторгнуть брак было обоюдным и обдуманным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!