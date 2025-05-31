'В 41 год пришлось буквально ломать себя'. Экс-супруга погибшего Максима Нелипы рассказала о жизни с детьми в Израиле

Тамара Нелипа, бывшая жена погибшего телеведущего Максима Нелипы, рассказала, как живет с детьми в Израиле, где нашли убежище от войны. Семья уехала из Киева в начале марта 2022 года.

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Сын артиста служит в израильской армии, дочь – ходит в школу. Тома Нелипа после окончания курсов, имела уже несколько работ. Об этом она рассказала в интервью ОBOZ.UA.

Тома Нелипа, которая находится за границей уже более трех лет, признается, что адаптация к другой стране до сих пор проходит непросто: "И сейчас тяжело, если честно: в 41 год пришлось буквально ломать себя. Пока до конца не выучила язык, хотя могу говорить, писать, читать. Закончила курсы и сразу начала работать, потому что иначе никак. Какая-то помощь от государства есть, но это совсем минимум, а у меня дети. Были разные работы. Выяснилось, что я крутая продавщица. Попала в дорогой магазин одежды для новорожденных. Записывала телефоны мамочек, перезванивала, когда появлялись новые коллекции. Или что-то из того, чем интересовались. Я там такие выторги делала! Потом решила попробовать себя на кассе. Сейчас снова собралась на курсы. Хочется побольше погрузиться в тему организации мероприятий – то, чем занималась в Украине".

"Мы с дочкой Машей уехали из Киева с одним чемоданом, собирались в спешке, – вспоминает Тамара, – Помню, бегала по нашей квартире, в которой прожили почти 20 лет, и не знала, что бросать в кладь, потому что дорогим было все. Оставлять свой дом, город – это очень непростое решение. На то время у меня была шикарная работа в большой компании – мне это очень нравилось. У детей – хорошая школа. Все было в нашей жизни спокойно и налажено. Кто же знал, что придут нас "вызволять"? И тот прежний устойчивый мир рухнул".

Экс-супруга Максима Нелипы говорит, что думала об эмиграции в Израиль еще после развода с мужем в 2020 году: "У нас с Максом – еврейские корни. Но было страшно – новый язык, страна. Израиль нас с дочкой встретил сердечно. Очень скоро наш один чемодан превратился в море подаренных вещей. Когда переезжали из отеля в съемную квартиру, пришлось заказывать такси. Машке было 12 лет, когда мы приехали. Здесь шутят, что это хорошая страна "для пенсионеров и пионеров". И это правда. Дочка очень быстро освоилась – школа, множество кружков, летний лагерь. Через некоторое время приехал сын. Поступил в университет имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве – это очень престижное высшее учебное заведение".

Впоследствии парень подался на службу в израильскую армию: "Он сам захотел, ни с кем не советовался, сказал, что это его решение. Мы с ним недавно вспоминали, что когда был маленьким, играл все время в компьютерную игру Counter-Strike, а я ругала. Мол, не надо портить зрение, иди с пацанами во двор. Так вот он теперь говорит: "Мам, я себя все детство готовил, чувствуя, что что-то такое будет в моей жизни".

Тамара Нелипа не знает, как долго будет находиться за границей: "Что дальше? Я не знаю, буду смотреть по детям".

Напомним, телеведущий Макс Нелипа, который стал на защиту страны в начале вторжения, погиб на фронте 12 мая. У павшего воина осталась мама, брат и двое детей.

Полное интервью с Тамарой Нелипой читайте на ОBOZ.UA здесь.

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