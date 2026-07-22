"Был "кембриджским малышом" с пухлыми щечками, а теперь..." Мир покорило новое фото принца Джорджа, которому исполнилось 13 лет

Принцу Джорджу, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, исполнилось 13 лет. По случаю дня рождения Кенсингтонский дворец обнародовал новый портрет наследника британского престола.

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Если еще совсем недавно весь мир таял от его детских фото с пухлыми щечками, то теперь пользователи соцсетей не могут поверить, как быстро он стал стройным подростком. Фото опубликовали в Instagram.

На снимке, сделанном фотографом Мэттом Портеусом, принц Джордж позирует в темном пиджаке и белой рубашке с расстегнутым воротником, непринужденно держа руки в карманах. Вместо традиционного веселья на его лице появилась сдержанная улыбка.

К фотографии принц и принцесса Уэльские оставили лишь краткую подпись: "С 13-м днем рождения, Джордж!"

В комментариях под фотографией многие обратили внимание на то, насколько взросло теперь выглядит мальчик. Уже в сентябре его ждет еще одно важное событие – учеба в Итонском колледже, где в свое время учился и его отец, принц Уильям.

Пользователи также писали, что не могут поверить, как быстро летит время:

"Ой, мое сердце! Не могу поверить, что он уже официально подросток".

"Какой же красивый будущий король. С днем рождения, принц Джордж! Ты – гордость королевской семьи".

"Ты вырастаешь таким замечательным юношей, надеюсь, ты хорошо проведешь этот день".

"О Боже, мы, которые видели, как он родился, – очень гордимся этим малышом".

"Он уже такой большой... Это значит, что мы становимся старше!"

"Когда-то он был "малышом из Кембриджа" с такими пухлыми, румяными щечками, а теперь вырос в молодого человека. Как быстро летит время!"

"Мы лишь моргнули... а он уже стал подростком. С днем рождения, принц Джордж! Пусть это станет прекрасным началом того увлекательного путешествия, которое ждет тебя впереди".

Принц Джордж занимает второе место в очереди на британский престол после своего отца. В последнее время он все чаще появляется вместе с семьей на официальных мероприятиях. Этим летом его видели на параде Trooping the Colour, а также на финале Уимблдона, где он вместе с родителями и сестрой Шарлоттой наблюдал за победой Янника Зиннера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Джордж заметно подрос и почти сравнялся в росте с Кейт Миддлтон.

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