Букмекеры обнародовали ставки на Евровидение 2025: какие шансы у Украины и кому пророчат победу
Хотя 69-й песенный конкурс Евровидения 2025, который состоится в швейцарском городе Базель, еще не начался, букмекеры уже обнародовали прогнозы по поводу вероятного победителя. Согласно рейтингу, Украина имеет достаточно неплохие шансы получить главную награду музыкального соревнования, ведь заняла третью строчку.
А вот победу известные букмекерские конторы прочат артисту из Бельгии. Соответствующие данные появились на сайте Eurovision World.
В десятку лидеров попали: Бельгия, Швеция, Украина, Италия, Израиль, Эстония, Франция, Германия, Великобритания и Нидерланды Последнюю из перечисленных стран на международной арене представит исполнитель Claude.
Стоит отметить, что впервые рейтинг букмекеров появился в сети еще в конце ноября 2024 года и выглядел несколько иначе. Хотя на победу Украины как в старом, так и новом перечне аналитики ставят 7%, согласно тогдашним прогнозам, наша страна могла бы завоевать серебро на Евровидении 2025. А получение золотого микрофона пророчили Швейцарии. Кроме того, в топ-10 вместо Бельгии, Эстонии и Нидерландов находились Норвегия, Ирландия и Испания.
Однако позже, по неизвестным причинам, сайт Eurovision World был закрыт. Следовательно, наблюдать за изменениями в ставках букмекерских контор было невозможно.
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