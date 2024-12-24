Объявлены пять участников Евровидения 2025: какие страны уже определились с представителями и что известно об их песнях

Евровидение 2025 состоится уже через полгода, поэтому страны активно готовятся к участию в песенном конкурсе. Несколько из них успели провести свои национальные отборы и определили представителя, а всего 5 из 38 государств уже назвали своих участников европейского шоу, финал которого должен пройти в швейцарском городе Базель 17 мая.

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Со своими представителями определились Албания, Чехия, Нидерланды, Кипр и Черногория. Однако только две страны объявили песни, с которыми выступят их артисты. Об этом сообщили в фанатском Telegram-канале "Дом Евровидения".

О каких представителях уже известно:

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm ("Шум")

Shkodra Elektronike – Zjerm ("Шум") Кипр: Theo Evan

Theo Evan Чехия : ADONXS

: ADONXS Черногория: Nina Žižić (Нина Жижич) – Dobrodošli ("Добро пожаловать")

Nina Žižić (Нина Жижич) – Dobrodošli ("Добро пожаловать") Нидерланды: Claude

Как видим, на момент написания материала можно прослушать только две песни участников Евровидения 2025. Именно их выбирали граждане страны на открытых национальных отборах. А вот по поводу тройки с пока неизвестными треками, артистов прослушивали "за закрытой дверью" только жюри.

Неожиданный инцидент на Нацотборе (Montesong) в Черногории

Представителем Черногории на Евровидении 2025 должна была быть группа NeonoeN, однако уже через неделю после своей победы на национальном отборе, его участники известили, что вынуждены отказаться от участия. Это решение было принято после того, как появился фрагмент видео с фестиваля Festival Kulture Zabjelo в 2023 году, где музыканты исполняют частицу конкурсной песни. По правилам Евровидения, ни секунда трека, который подают на шоу, не должна быть выполнена на публику.

Поэтому Motesong выбрал другого своего представителя в Базеле – певицу Нину Жижич. Артистка в финале отбора заняла второе место с отрывом в 1 балл.

Как сообщает Eurovision World, Нина Жижич уже представляла Черногорию на Евровидении 2013. Но ей не удалось попасть в финал, заняв 12 место в первом полуфинале.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно жюри украинского Нацотбора на Евровидение 2025. Пользователи имели неделю, чтобы определить тройку экспертов из 10 кандидатов.

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