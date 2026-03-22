'Сделайте мне одолжение': в сети показали, как пьяный Тимберлейк пытался договориться во время ареста. Видео

Почти через два года после того, как певец Джастин Тимберлейк оказался под арестом после вождения в состоянии алкогольного опьянения, в сети появилось видео с бодикамеры шерифа в момент, когда его задержали. На кадрах видно, как артист растерянно общается с полицией и пытается объяснить, кто он и чем занимается.

На видео, которое обнародовало TMZ, Тимберлейк говорит полицейским, что просто едет за друзьями домой. Когда же офицер спрашивает, часто ли он бывает в этом районе, певец отвечает: "Я в турне... в мировом турне". А на просьбу уточнить добавляет: "Трудно объяснить... Я Джастин Тимберлейк".

Во время проверки на трезвость артист выглядел дезориентированным и жаловался: "Это тяжелые тесты", а затем добавляет, что его "сердце безумно бьется". По словам полиции, он провалил все тесты на трезвость, а приходилось следить глазами за маленьким предметом, пройти реакцию на яркий свет и пройтись ровно по воображаемой линии.

Вместе с Тимберлейком в тот вечер была его подруга Эсти Стэнли и ее муж. На видео Стэнли пыталась помочь звезде и обратилась в полицию: "Можете ли вы, ребята, сделать мне одолжение, потому что вам нравились песни Bye Bye Bye или Sexyback? Сделайте мне одну услугу". Несмотря на эмоциональное обращение, это не повлияло на решение правоохранителей – Тимберлейка заковали в наручники и отвезли в участок.

Сначала музыканту предъявили обвинение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также выписали два штрафа. Впрочем, в сентябре 2024 года он заключил сделку со следствием и признал себя виновным в менее тяжком правонарушении.

Интересно, что ранее певец пытался через суд запретить обнародование видео с нагрудных камер полиции, заявляя, что это может навредить его репутации. Однако в марте 2026 года стороны достигли компромисса, и в открытый доступ попала отредактированная версия записи.

Инцидент произошел 18 июня 2024 года в Саг-Харборе (штат Нью-Йорк, США), где правоохранители остановили автомобиль музыканта после нарушения правил дорожного движения. По данным полиции, певец проигнорировал знак "Стоп" и не держался своей полосы.

