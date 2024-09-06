Братья Марии Яремчук намекнули на ее ложь о роялти из песен отца: певица жаловалась, что 'ни копейки' не получает

Дмитрий и Назарий Яремчуки, сыновья легендарного украинского эстрадного певца Назария Яремчука, впервые прокомментировали вопросы роялти на композиции своего отца. Ранее их сестра – артистка Мария Яремчук заявила, что ее старший брат забирал весь гонорар с папиных песен, не дав ей "ни копейки".

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Как отметили братья в новом подкасте "СучЦукрМуз" с Олегом Цукренко, авторские права принадлежат не только исполнителю, но и композитору, автору слов. То есть певец имеет только "смежные права" на произведение, равно как и его наследники.

Несмотря на то, что потомки Яремчука не ответили на обвинение своей сестры, они заверили, что никогда не отказывали в использовании творчества отца. "Претензию никому не выставляли. Наоборот, нам бывает, часто звонят: там какой-то фильм снимается, и фрагмент папиной песни. Просят нашего разрешения, мы и только за...", – отметил Назарий-младший. "Но, говорю, еще, кроме того, позвоните пожалуйста сестре", – добавил Дмитрий.

В разговоре артисты также признались, что еще не успели посмотреть нашумевший документальный фильм о папе под названием "Яремчук: Бесподобный мир красоты". Они также рассказали, почему не приложили руки к созданию киноленты, превысившей кассовый рекорд оскароносной кинокартины "20 дней в Мариуполе".

Ранее OBOZ.UA писал о том, какое условие выдвинула продюсер фильма о легенде украинской эстрады Мария Яремчук. Интересные факты о щемящем кино – читайте в нашем материале.

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