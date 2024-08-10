'Яремчук: Незрівнянний світ краси': почему сыновья отказались сниматься в фильме и какое табу поставила дочь легендарного артиста

На днях в прокат вышла долгожданная документальная лента "Яремчук: Незрівнянний світ краси", рассказывающая о творческом пути легендарного украинского артиста Назария Яремчука. Его семья и друзья приняли участие в создании щемящей, патриотической и социально важной картины, на премьеру которой пошли представители современной украинской сцены и не только.

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По этому случаю OBOZ.UA решил рассказать интересные факты о фильме и собрать комментарии звезд об их впечатлениях. Это один из тех случаев, когда в сети сложно найти отрицательные отзывы о ленте.

О чем фильм

Назария Яремчука называют первой попзвездой украинской сцены, который изменил взгляды миллионов людей на украинскую песню. Какие мысли преследовали певца? Ответ на этот вопрос предоставила семья звезды, отыскавшая его дневники и письма.

Те, кто знал исполнителя при жизни, в частности участники ВИА "Смерічка", поделились своими воспоминаниями и пролили свет на некоторые эпизоды жизни Назария Яремчука.

Премьера и реакция

Допремьерный показ биографической ленты прошел в Киеве 6 августа. На него пришли причастные к созданию фильма, кинодеятели и звезды шоубиза. В зале заметили Владимира Дантеса, Александра Пономарева, Kola, Свята Загайкевича, Антона Тимошенко, Евгения Яновича, Pianoboy и других.

Показ прошел удачно, а некоторые звезды поделились впечатлениями с "Суспільним".

"Я и плакал и смеялся. В фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси" я увидел не только артиста, а человека и душу. Назарий гордится своей дочерью с небес", – сказал режиссер и климейкер Герман Ненов.

"Этот фильм вдохновил меня на то, что нужно верить в себя, еще больше работать, погружаться еще больше в творчество и всегда оставаться скромным", – поделилась Kola.

Дети Назария Яремчука

Хотя Мария Яремчук была идейной вдохновительницей фильма и приложила немалые усилия для того, чтобы сделать его максимально достоверным, на премьере она не появилась. Зато зрителям показали обращение новоиспеченной мамы.

Интересно, что и старшие сыновья звезды – Дмитрий и Назарий – присоединились к созданию кино, но отказались сниматься.

Продюсер фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси" Максим Сердюк рассказал: "Мы встречались с сыновьями Яремчука, прорабатывали историю. Конечно, хотели их снять в фильме, но они отказались. Почему отказались – это вопрос больше к ним. Но история, которую мы сделали, от того не изменилась. Я думаю, какой она была, такой она и осталась, но без участия сыновей Яремчука".

У Марии Яремчук было табу по поводу освещения темы первого брака отца. Она считает, что в этой истории драмы хватит еще на один полноценный фильм.

"У меня был единственный конкретный запрос, чтобы мы не трогали драматические аспекты первого брака моего папы и его первую семью. Потому что об этой истории можно было снять еще один фильм", – рассказывала она.

Интересные факты

Дочь певца призналась в интервью, что связывалась с Софией Ротару и приглашала ее поучаствовать в фильме, но звезда отказалась, не объяснив причину.

В фильм не вошел фрагмент с историей Павла Дворского о том, как они выступали в Лаосе, и на сцену выполз огромный ядовитый паук. Тогда на помощь артистам выбежал охранник с автоматом, чем испугал звезд.

За Назарием Яремчуком могли следить люди из КГБ (комитета государственной безопасности СССР – ред.).

"Мама рассказывала, что когда папа умер, к ней подошел мужчина, который был прикреплен за папой, и он сказал: "Я о вашем муже знаю все". Возможно, чтобы сообщить, что его миссия уже завершена. Это еще нужно изучать" – рассказывала Мария Яремчук.

Ранее OBOZ.UA делился воспоминаниями родных и друзей Назария Яремчука о выдающемся артисте. Они рассказали о последних годах певца, когда он еще не знал, какие тяжелые испытания его ждут. А также – о тяжелых месяцах изнурительной борьбы с болезнью.

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