'Братья Гадюкины', салют и тысячи вышиванок: каким был самый первый концерт ко Дню Независимости Украины и почему он состоялся не 24 августа

В современной Украине День Независимости неизменно ассоциируется с 24 августа. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, который окончательно отделил наше государство от Советского Союза. Но мало кто помнит, что впервые праздник отмечали совсем в другую дату – 16 июля 1991 года. Тогда киевляне вышли на улицы в вышиванках и с сине-желтыми флагами, чтобы отметить годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Документ, который принял Верховный Совет УССР 16 июля 1990 года, стал ключевым для будущей независимости. В нем закреплялись принципы политической и экономической самостоятельности, предусматривалось создание собственной Конституции, армии, денежной системы и гражданства. Хотя Украина тогда еще оставалась в составе СССР, Верховная Рада постановила ежегодно отмечать именно 16 июля как День Независимости. Таким образом, в 1991-м впервые в истории украинцы получили возможность праздновать собственную государственность официально. OBOZ.UA расскажет, как это было.

В центре Киева 16 июля состоялись масштабные мероприятия. Утром партийные руководители традиционно возложили цветы к памятникам Ленину и другим советским деятелям, ведь тогдашняя власть еще жила по инерции советских ритуалов. Затем во дворце "Украина" состоялось торжественное собрание. Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук в своей речи подчеркнул, что украинцы впервые официально собрались отмечать праздник Независимости, и назвал этот день результатом многолетней борьбы и веры в право на свободу.

Самой яркой частью праздника стало массовое шествие по Крещатику. Тысячи людей в вышиванках и с украинскими флагами заполонили главную улицу столицы. Сине-желтые цвета еще не были государственными символами, но именно они стали выразительным признаком народного единения. Для многих участников шествие стало настоящим актом национальной гордости и демонстрацией стремления к независимости.

Вечером празднование продолжилось на площади Октябрьской революции, нынешнем Майдане Независимости. Здесь обустроили концертную сцену, на которой выступали украинские группы и исполнители. Особым событием стало выступление львовской рок-группы "Братья Гадюкины", которая собрала огромную аудиторию и зарядила атмосферу драйвом и ощущением свободы. Кульминацией стал праздничный салют – первый в новейшей истории Украины в честь Дня Независимости.

Почему дата изменилась

Несмотря на громкое празднование, 16 июля так и осталось единственной датой празднования Дня Независимости. Уже через месяц, после неудачной попытки государственного переворота в Москве (19–21 августа 1991 года), Верховная Рада УССР приняла новое решение – 24 августа провозгласила независимость Украины. Поэтому возникла необходимость перенести и официальный государственный праздник. Уже в феврале 1992-го парламент постановил отмечать День Независимости 24 августа.

Как празднование менялось дальше

Первый День Независимости в июле 1991 года имел скорее символический характер – марш, концерт и салют. Но с годами традиции торжеств менялись. В 1992-м уже официально 24 августа состоялось празднование с национальными символами, а также утвердили музыку Государственного гимна. В 1993-м добавилось авиашоу, в 1994 году – первый военный парад. В дальнейшем праздники проходили то в формате концертов, то с возвращением к масштабным парадам и демонстрациям военной техники.

