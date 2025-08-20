Зеленский вручил награды 'Национальная легенда Украины' по случаю Дня Независимости. Фото и видео

В среду, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский вручил знаки отличия "Национальная легенда Украины". Они посвящены Дню Независимости нашего государства.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram. В этом году лауреатами премии, в частности, стали певец Святослав Вакарчук и команда СБУ за операцию "Паутина".

Также награду получили:

– Владимир Горбулин. Первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины.

– Сергей Лифарь. Артист балета, балетмейстер (посмертно). Награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря.

– Людмила Монастырская. Оперная певица.

– Анатолий Криволап. Художник.

– Андрей Семьянкив — капитан медицинской службы, писатель.

– Джеймс Константин Темертей. Меценат из Канады.

– Василий Зинкевич. Певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Выступление президента Владимира Зеленского

Украина – это страна невероятных людей. Умных, сильных, талантливых, талантливых. Настоящих легенд. Из разных сфер и поколений. Но их объединяет главное: они вдохновляют, прославляют наше государство в мире и творят историю уже сегодня.

Для нас большая честь отметить именно таких людей государственной наградой "Национальная легенда Украины". Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семьянкив, Святослав Вакарчук. И те, чьи имена мы не можем назвать, но именно благодаря кому враг чувствует украинскую силу и стала возможной операция "Паутина".

Гордимся, что у нас есть такие люди. Наша общая гордость и доказательство того, что сила Украины – в людях.

Слава каждому и каждой, кто творит историю государства: культурную, спортивную и самую главную – историю нашей независимости. Слава Украине!

Для меня честь приветствовать сегодня наших выдающихся людей и вручить важную награду "Национальная легенда Украины". Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев. Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину, дают нашему народу повод гордиться тем, что мы украинцы, гордиться и восхищаться своей Украиной.

Спасибо каждому из вас. Вы – каждый на своем месте – своими делами делаете очень много для наших людей и нашей страны. И она это знает, замечает, отмечает это – отныне на официальном уровне, называя вас действительно теми, кем вы есть: национальными легендами Украины! Спасибо вам!

Стоит напомнить, что в прошлом году президент Владимир Зеленский также вручал награды "Национальная легенда Украины" по случаю Дня Независимости. Награды, в частности, получили американский бизнесмен Говард Баффет, боксер Александр Усик и композитор Игорь Поклад, который умер 9 июля этого года.

Напомним, что 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла "Декларацию о государственном суверенитете Украины", а первую годовщину независимости праздновали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. Подробнее об этих и других малоизвестных фактах о празднике – читайте в материале.

