'Боже, какие некрасивые руки'. Илона Гвоздева поставила на место хейтеров, что сравнили ее с 'мужиком'

Украинский хореограф Илона Гвоздева показала негативные комментарии, которые начала получать под постами в своих соцсетях. Некоторым юзерам не понравилась форма рук знаменитости, поэтому они даже сравнили ее с "мужиком", однако быстро получили ироничный ответ.

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Свое отношение к хейтерам танцовщица описала красноречивым фото, где "попозировала" на камеру во время работы во дворе, повернувшись ягодицами в объектив. Соответствующий кадр она обнародовала на личной странице в Instagram.

"До задницы мне ваши комментарии", – коротко написала хореограф, добавив несколько смеющихся смайликов.

На следующем кадре Илона Гвоздева показала скриншот тех негативных слов, которые были написаны в ее сторону. Юзеры отмечали:

"Боже, какая некрасивая, а руки какие некрасивые".

"Фу".

"Я еще таких рук некрасивых не видела. Как у мужика".

Под постом, в котором танцовщица метко поставила хейтеров на место, появилось немало положительных комментариев, где пользователи забросали ее комплиментами:

"Вы очень красивая женщина и тело у вас прекрасное, а вот такие комментарии это просто элементарная зависть. Поэтому продолжайте, вы на правильном пути".

"Илона, вы супер. У Вас мощная энергия, а люди тупые только могут написать".

"Замечательно, что вы такие искренние, смелые и откровенные! Вы молодец!"

"Ну красивая же".

"Вы эталон женственности, красоты и грации".

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