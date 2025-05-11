'Каменских красивая женщина, а вот Алеша...' Елена Тополя публично ответила на критику своей внешности

Украинская певица Елена Тополя отреагировала на комментарий в соцсетях, в котором ее внешность сравнили с коллегой по сцене – Настей Каменских. Елена подчеркнула, что не видит смысла в подобных сравнениях. По ее словам, каждый человек уникален, и именно эта уникальность имеет ценность.

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В ролике, который артистка опубликовала в Instagram, она искренне поделилась мыслями относительно подобной критики и призвала не обесценивать людей из-за внешности. "Ну элементарно, если поставить для сравнения к ней Каменских, то Каменских – красивая женщина, а Алеша – нет", – процитировала Тополя один из комментариев.

Певица тут же дала ироничный и меткий ответ: "Если мы будем меряться писюнами, друзья..." Она отметила, что Настя Каменских выше Тополи "на 50 сантиментов" (образное сравнение), поэтому ее привлекательность может быть больше.

"Я вообще не вижу смысла в сравнении, ведь там, где вы начинаете сравнивать, вы теряете настоящий смысл, эксклюзивность и понимание и осознание, что все, что создано, создано с любовью", – подчеркнула певица.

Слова Елены Тополи подчеркивают, что важно принимать себя и других такими, какие они есть, и не поддаваться влиянию поверхностных оценок. Она также призвала своих подписчиков относиться к себе и к окружающему миру с заботой и любовью. Важное послание артистки: "Берегите то, что имеете, заботьтесь об этом и никогда не сравнивайте ни себя с другими, ни кого-то с другими".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Тополя, которую не узнавали из-за критической потери веса, призналась, сколько весит сейчас. Певица говорит, что похудела из-за стресса почти на 10 килограммов.

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