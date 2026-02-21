Женская суббота: что надо делать на 6-день Масленицы

Масленица – это семейных встреч и подготовки к Великому посту. Каждый день имеет свое название и особые традиции, а суббота занимает среди них особое место. Шестой день называют "посиделками у золовки", "проводами" или просто Женской субботой.

Видео дня

Именно суббота завершает шумные гуляния и одновременно готовит к духовному очищению перед Прощеным воскресеньем. OBOZ.UA рассказывает, что нужно делать на шестой день Масленицы.

Посиделки у зовицы

По древнему обычаю, в субботу молодые жены сыновей приглашали в гости сестер мужа, золовок, и других его родственников. Это был важный обряд: невестка должна была показать, что в новом доме царит порядок, уют и согласие.

Существовало даже правило относительно гостей. Если золовка была незамужней, хозяйка звала также своих незамужних подруг. Если же сестра мужа уже имела семью, на празднование приглашали только замужних женщин.

На стол ставили традиционные масленичные блюда – вареники с творогом, блины. После угощения гости часто выходили на улицу, приобщались к общим гуляниям, катались на санях, пели и танцевали.

Проводы зимы и чествование памяти

Шестой день Масленицы имел еще одно важное значение – это были "проводы". Люди вспоминали умерших родственников, оставляли для них угощения на столе или посещали могилы на кладбище.

Также в субботу прощались с зимой. Соломенное чучело – символ Масленицы – вывозили за село и сжигали под песни и смех. Это означало завершение холодного периода и ожидание весны.

Почему субботу называют женской

Этот день посвящали именно женщинам – их семейным ролям, мудрости и умению поддерживать тепло в доме. Невестка становилась центральной фигурой, ведь от нее зависела атмосфера приема и отношение родственников мужа.

Женская суббота подчеркивала важность родственных связей и взаимного уважения между поколениями.

Запреты масленичной субботы

В этот день нельзя грустить – перед началом поста нужно отпустить обиды и печали. Запрещалось сквернословить, ссориться и сплетничать.

Важно было позаботиться о чистоте дома: принимать гостей в неубранном доме считалось плохой приметой. Также следует помнить об умеренности в еде. Хотя Великий пост еще не начался, мясо уже не употребляли, а переедание и чрезмерный алкоголь осуждались.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году празднуют Троицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.