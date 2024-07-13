Больная раком Кейт Миддлтон во второй раз выйдет в свет: появилась точная дата

После первого выхода в свет лечащейся от рака британской принцессы Кейт Миддлтон общественность с нетерпением ждала, чтобы увидеть ее снова, но Кенсингтонский дворец не обнадежил британцев. Лишь 13 июля в СМИ неожиданно появилась новость, что будущая королева-консорт появится на публике уже завтра, во время финала мужского Уимблдона-2024.

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Более того, журналисты уверены, что принцесса вручит победителю награду. Daily Mail, People, Mirror и другие авторитетные издания опубликовали радостную новость со ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца.

Однако на официальных страницах герцогов Уэльских в Instagram и Х (ранее Twitter) такой информации пока не появилось, что выглядит подозрительным. Нет новости и на сайте королевской семьи.

Дело в том, что в прошлый раз, когда принцесса анонсировала выход в свет, она сделала это от своего имени на странице во всех соцсетях, чтобы дать знать подданным, где они смогут ее увидеть.

Справедливо заметить, что на странице дворца нет и опровержения новости, распространившейся в мировых СМИ. Поэтому можно предположить, что герцогиня может появиться на финальной игре.

Напомним, последний раз британцы видели Кейт Миддлтон на публике месяц назад, когда она посетила военный парад Trooping the Color в центре Лондона по случаю празднования дня рождения короля Чарльза ІІІ.

Ранее OBOZ.UA писал, что источник, близкий к герцогам, рассказал о "веселых" планах принцессы на лето. Она хочет больше времени провести с детьми и отдохнуть на открытом воздухе.

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