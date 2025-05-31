Блогер Квиткова заинтриговала ответом на слухи о романе с младшим на три года игроком 'Динамо'

Украинская блогер Даша Квиткова впервые прокомментировала слухи о романтических отношениях с младшим на три года полузащитником киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Интернет-деятельница решила не раскрывать интригу, поэтому как не подтвердила, так и не опровергла роман. Она лишь намекнула, что, возможно, со временем откровенно расскажет о любимом, однако не сейчас.

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Довольно осторожно на вопрос о личной жизни блогер ответила во время общения с журналисткой "Люкс ФМ". На все уточнения, когда же интернет-деятельница наконец раскроет личность избранника, она коротко заметила: "Всему свое время".

Возможный роман между Дашей Квитковой и Владимиром Бражко начали активно обсуждать в сети после того, как инсайдер рассказал одному из украинских медиа, что между ними разгорелся роман. Блогер подогрела такие предположения, обнародовав фотографию в объятиях загадочного мужчины, где не было видно его лица, а только руку с татуировкой. Поклонники интернет-знаменитости заметили такое же изображение на теле футболиста.

Вскоре в соцсети TikTok появилось видео, где на камеру попал романтический момент между вероятной парой, состоявшийся на свадьбе их друзей. Квиткова и Бражко сидели вместе, держа друг друга за руки. Кроме того, футболист нежно поцеловал блогера в щеку.

На этом намеки со стороны Квитковой на новый роман не закончились. На днях она обнародовала в Instagram фотографию в объятиях мужчины, где снова не показала его лицо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Том Круз подогрел слухи о романе с младшей на 26 лет актрисой.

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