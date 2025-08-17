'Ноги превратились в желе': бывший слуга Чарльза III вспомнил неожиданный танец с Елизаветой II, когда ему было всего 13 лет

Бывший дворецкий Чарльза III, а ныне известный эксперт по этикету Грант Гарольд, поделился одним из самых волнующих моментов своей жизни на службе в британской королевской семье. Он признался, что осуществил свою детскую мечту – станцевал с королевой Елизаветой II, и этот эпизод он помнит до мелочей даже спустя годы.

Как пишет Daily Mail, история произошла в 2005 году на ежегодном балу Гиллис в Балморале – традиционном мероприятии для персонала и гостей королевской семьи.

Он был слишком растерян от самой мысли оказаться на одном танцполе с монархиней. Но именно герцогиня Корнуольская Камилла, которая впервые посещала бал в новом статусе после свадьбы с принцем, убедила его выйти на паркет.

"Я ложился спать, мечтая о том, что однажды буду танцевать с королевой, но теперь, этой сентябрьской ночью 2005 года, вскоре после того, как я присоединился к королевскому двору в качестве дворецкого принца Чарльза, даже мысль о том, что я окажусь на одной танцплощадке с Ее Величеством, была для меня слишком. Я решил ограничиться тем, что время от времени заглядывать за ширму, чтобы посмотреть, что происходит, но герцогиня Корнуольская заметила меня и убедила присоединиться к ней в вальсе. Когда мы кружились по залу, я видел, как люди удивленно оглядывались, когда понимали, что это герцогиня, которая впервые посещала мероприятие под своим новым титулом, через пять месяцев после женитьбы на принце в Виндзоре. Тогда я осознал. Все эти годы я мечтал, представлял себя в такой обстановке, верил, что однажды это произойдет, но не знал, как", – вспомнил Гарольд.

Когда настало время шотландского танца "Злой Белый Сержант", к их паре неожиданно присоединилась сама королева. "Мой рот был сухой, как наждачная бумага, а ноги превратились в желе, – признался он. – Но прежде чем я успел подумать, что может означать танцевать с нашей монархиней, королева сказала: "Ладно, давай танцевать", и взяла меня за руку".

Гарольд признался, что испытывал невероятную тревогу, ведь королева была известна своей педантичностью в танцах. Он боялся, что неправильно выполнит шаги или перепутает движения. Однако Елизавета оставалась невозмутимой, а каких-либо замечаний от нее так и не прозвучало. Для молодого дворецкого это стало настоящим облегчением.

Кроме танца, он вспомнил и другие теплые моменты встреч с монархиней: случайную встречу в Балморале, когда он, выгуливая пони, перепутал ее любимых корги с крысами, а потом понял, что перед ним стоит сама королева. "Королева улыбнулась и, называя своих собак, сказала нам: "Мне так жаль". Корги подбежали к ней, и она собрала их. Мы все склонили головы, что на лошади выглядит смешно", – поделился он.

