Bild удалил сенсационную новость о 'внебрачной дочери Путина': что с ней не так

Немецкая газета Bild отозвала сенсационную статью о Луизе Розовой – девушке, которую многие считают третьей, внебрачной дочерью российского диктатора Владимира Путина. Причиной такого шага стали сомнения в достоверности Telegram-аккаунта, на котором якобы появились громкие заявления девушки о жизни в изгнании и ее отношение к войне против Украины.

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В своем официальном комментарии Bild сообщил об этом решении. Издание заявило, что на время проверки удалило публикацию в качестве меры пресечения.

"В воскресенье газета Bild опубликовала статью о заявлениях Луизы Розовой, вероятной дочери российского диктатора Владимира Путина. Сообщается, что она много рассказывала о Путине и своей жизни в изгнании. Сейчас различные интернет-каналы высказывают подозрения, что эти заявления были опубликованы на фейковом аккаунте, который якобы обманчиво похож на настоящую страницу Розовой. Bild тщательно расследует это подозрение и отзывает статью о Луизе Розовой в качестве меры пресечения", – заявили журналисты издания.

В Telegram-канале, который позиционировался как личная страница Розовой, ранее появлялись фото и посты на острые темы. В частности, там говорилось об осуждении войны.

"Так здорово снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою", – утверждала Розова. Но после пристальной проверки журналисты пришли к выводу, что аккаунт создан посторонними – вероятно, с целью манипуляции общественным мнением.

Еще в 2022 году вокруг Луизы Розовой, которая имеет паспортное имя Елизавета Кривоногих, шли громкие споры. Ее Instagram уже тогда использовался для вбросов неоднозначных заявлений. Один из постов носил антивоенный характер и вызвал волну обсуждений в соцсетях. Однако журналисты OBOZ.UA тогда обратили внимание, что аккаунт имел незначительную, но важную разницу в нике: у настоящего – одно подчеркивание после имени luizaroz_, у фейкового – два.

Эксперты также отмечали, что стиль написания, орфография и фото на странице не совпадают с тем, что публиковала сама Розова ранее. Между тем ее настоящий аккаунт оставался закрытым. Такая несогласованность еще тогда вызвала обоснованные подозрения, что настоящая Луиза Розова никогда публично не заявляла о своей позиции относительно войны.

Известно, что Луиза родилась в 2003 году. Ее мать – Светлана Кривоногих, которая после знакомства с Путиным сделала головокружительную карьеру – от уборщицы до миллионерши. По данным международных журналистских расследований, Розова имеет охрану, передвигается на авто со спецномерами и активно интересуется модой. Впрочем, она избегает публичности и почти не появляется на публике.

Сам Путин ни разу не признавал отцовства, а в его окружении все сообщения на эту тему называли "провокацией".

OBOZ.UA готовит собственное расследование об еще одной жертве мошенников, выдающих себя за Луизу Розову. Один из них приехал в наш офис из Финляндии, чтобы рассказать свою историю. Чем все закончилось – читайте вскоре на сайте.

Ранее OBOZ.UA писал, что "внебрачная дочь Путина" рассказала, что произошло с ней после разоблачения, и обратилась к подписчикам. По словам девушки, ей приписывают причастность к современным политическим процессам, которые, вероятно, связаны с деятельностью главы Кремля. Розова призвала подписчиков больше не писать ей и подчеркнула, что не собирается ничего комментировать.

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