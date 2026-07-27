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Без отцовской фамилии и под опекой матери: какой выросла "отчужденная" дочь Тома Круза и кем она стала

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,4 т.
Какой выросла 'отчужденная' дочь Тома Круза и кем она стала
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20-летняя дочь голливудских кинозвезд Тома Круза и Кэти Холмс, Сури, которая уже много лет не общается со своим знаменитым отцом, делает первые серьезные шаги в актерской профессии. Девушка сознательно отказалась от фамилии Круза, а сейчас учится в престижном театральном вузе и уже вскоре выйдет на сцену с новой крупной ролью.

OBOZ.UA подробнее расскажет, какой выросла Сури Ноэль. После развода Тома Круза и Кэти Холмс в 2012 году шестилетняя Сури осталась жить с матерью в Нью-Йорке.

Как выглядит дочь Тома Круза сейчас

Как сообщал Hello!, именно Холмс получила полную опеку над дочерью и, как она сама признавалась, сделала все возможное, чтобы уберечь ее от чрезмерного внимания прессы и обеспечить ей максимально обычное детство.

В последний раз её видели с отцом в 2012 году

В то же время американские медиа неоднократно подвергали критике Тома Круза за то, что он не участвовал в воспитании дочери, хотя и продолжал выполнять финансовые обязательства.

Сури с мамой в 2020 году

Уже ставшей совершеннолетней Сури сделала еще один символический шаг. Во время выпускного в школе искусств в 2024 году она перестала использовать фамилию отца и стала представляться как Сури Ноэль, взяв второе имя своей матери.

Сури с мамой в 2019 году

Сейчас девушка учится на факультете музыкального театра в Школе драмы Университета Карнеги-Меллона, которую считают одной из самых престижных в США. И, похоже, она решила уверенно идти по стопам своих родителей – развиваться в актерском мастерстве.

Сури Ноэль в 2018 году

В ближайшее время Сури примет участие в студенческой постановке A Midsummer Night's Dream!, созданной по мотивам шекспировской пьесы "Сон в летнюю ночь". Page Six сообщает, что вскоре спектакль отправится на Эдинбургский фестиваль Fringe – один из самых известных театральных фестивалей мира.

Сури Ноэль в 2017 году

Это уже не первый творческий опыт дочери голливудских звезд. Ранее она записала вокальные партии для двух фильмов, режиссером которых была ее мать,Alone Together и Rare Objects ("Редкие предметы"). Кэти Холмс тогда не скрывала, что ей нравится работать вместе с дочерью, хотя и подчеркивала: главное для нее – не карьера Сури, а ее счастье и свобода быть собой.

Сури Ноэль в 2013 году

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Том Круз при странных обстоятельствах переехал из Великобритании, где прожил 40 лет. Причины его внезапного возвращения в США остаются неизвестными даже для людей из ближайшего окружения 63-летней звезды.

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