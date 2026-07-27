Без отцовской фамилии и под опекой матери: какой выросла "отчужденная" дочь Тома Круза и кем она стала

20-летняя дочь голливудских кинозвезд Тома Круза и Кэти Холмс, Сури, которая уже много лет не общается со своим знаменитым отцом, делает первые серьезные шаги в актерской профессии. Девушка сознательно отказалась от фамилии Круза, а сейчас учится в престижном театральном вузе и уже вскоре выйдет на сцену с новой крупной ролью.

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OBOZ.UA подробнее расскажет, какой выросла Сури Ноэль. После развода Тома Круза и Кэти Холмс в 2012 году шестилетняя Сури осталась жить с матерью в Нью-Йорке.

Как сообщал Hello!, именно Холмс получила полную опеку над дочерью и, как она сама признавалась, сделала все возможное, чтобы уберечь ее от чрезмерного внимания прессы и обеспечить ей максимально обычное детство.

В то же время американские медиа неоднократно подвергали критике Тома Круза за то, что он не участвовал в воспитании дочери, хотя и продолжал выполнять финансовые обязательства.

Уже ставшей совершеннолетней Сури сделала еще один символический шаг. Во время выпускного в школе искусств в 2024 году она перестала использовать фамилию отца и стала представляться как Сури Ноэль, взяв второе имя своей матери.

Сейчас девушка учится на факультете музыкального театра в Школе драмы Университета Карнеги-Меллона, которую считают одной из самых престижных в США. И, похоже, она решила уверенно идти по стопам своих родителей – развиваться в актерском мастерстве.

В ближайшее время Сури примет участие в студенческой постановке A Midsummer Night's Dream!, созданной по мотивам шекспировской пьесы "Сон в летнюю ночь". Page Six сообщает, что вскоре спектакль отправится на Эдинбургский фестиваль Fringe – один из самых известных театральных фестивалей мира.

Это уже не первый творческий опыт дочери голливудских звезд. Ранее она записала вокальные партии для двух фильмов, режиссером которых была ее мать, – Alone Together и Rare Objects ("Редкие предметы"). Кэти Холмс тогда не скрывала, что ей нравится работать вместе с дочерью, хотя и подчеркивала: главное для нее – не карьера Сури, а ее счастье и свобода быть собой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Том Круз при странных обстоятельствах переехал из Великобритании, где прожил 40 лет. Причины его внезапного возвращения в США остаются неизвестными даже для людей из ближайшего окружения 63-летней звезды.

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