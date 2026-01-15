'Без Обмежень' празднуют 27-летие: группа поделилась эксклюзивными архивными фото

Более четверти века на пути к успеху! БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в новом посте к своему 27-летию поделились уникальными архивными кадрами.

"Собрали для вас архивные снимки 1998-2016 годов. Так начинался наш творческий путь: от фестивальных конкурсов до собственных Дворцов спорта и больших сцен :)", – подписала сообщение группа.

Эксклюзивные снимки еще до создания группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, кадры с первых концертов в начале 2000-х, с участия в различных талант-шоу и ранние видеоклипы.

"Спасибо, что столько лет вы вместе с нами. Слушаете, поддерживаете и приходите на наши концерты. Дальше будет)", – поблагодарил группу поклонникам.

Их история началась в 1999 году, и первую аудиторию "Without Limits" (именно на это название группа сменила название в 2006) удалось завоевать в 2007, когда выпустили первый альбом "Underground" и переехали в Киев.

Далее – восстановление украиноязычного названия "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", синглы "Мамины слова", "Налей мне вина" и "Зима".

В 2016 году БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стали участниками шоу "Х-Фактор", куда они пришли с одним из своих хитов "Без нее никак".

С того момента все складывалось как нельзя лучше: первый большой сольный концерт в Киеве, альбомы "5 минут" и "Буду с тобой!". А в 2018-м БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ удалось собрать Дворец Спорта, который посетило около 10 тысяч поклонников.

К своему 20-летию группа презентовала сингл "Зорі запалали", который несомненно стал хитом, набрав более 76 миллионов просмотров в YouTube. В том же году группа получила свою первую награду на премии "M1 Music Awards" в номинации "Рок. Только Рок!".

Весь свой путь группа имела принципиальную позицию относительно событий на территории Украины: "Мамины слова", которая посвящена героям Небесной сотни, "Моя страна" – ко Дню памяти Героев небесной сотни, "Колыбельная" - официальный саундтрек киноленты "Запрещенный", "Свободные люди", "24/02", а также "Вернись живым".

В 2020 году, когда мир поглотила пандемия – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ нашли выход из ситуации. БАК-тур (тур безопасных автомобильных концертов), "Онлайн концерт. Транзитная зона" в закрытом аэропорту Борисполь, "Секретный концерт" во Львове на движущейся платформе – группа никогда не переставала удивлять своих поклонников.

В 2022 ребята были одними из первых, кто играли концерты для жителей деоккупированных городов, а также сыграли множество акустических концертов для военных, медиков, ГСЧС и всех, кто приближает нашу Победу. Впоследствии отправились в благотворительный тур по городам Украины, Европы и Южной Америки.

В течение 2023-2025 годов группа сыграла два масштабных благотворительных тура по Украине и миру, которые прославились абсолютными аншлагами: зарубежные концерты группа трансформировала в 388 401 долларов для Сил Обороны. На вырученные средства были закуплены автомобили и дроны.

С начала полномасштабного вторжения БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дают исключительно благотворительные концерты, благодаря которым уже удалось собрать более 102 миллионов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. Ребята также продолжают выступают с акустической программой для наших военных, врачей, волонтеров, ГСЧСников и всех, кто ежедневно отстаивает Независимость Украины на всех фронтах.