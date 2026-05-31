Белый дом раскрыл причину загадочных синяков на руках Трампа: перед смертью такие же замечали у Елизаветы II

Белый дом обнародовал официальное объяснение появления синяков на руках президента США Дональда Трампа. В отчете после его очередного медицинского осмотра говорится, что изменения на коже якобы связаны с сочетанием частых рукопожатий во время публичных мероприятий и приема аспирина, который принимает для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает People, в документе врач 79-летнего президента отметил, что синяки на руках соответствуют "незначительному раздражению мягких тканей", которое возникает из-за частых контактов во время рукопожатий. Там отдельно подчеркивают, что аспирин, который разжижает кровь, может повышать склонность к образованию синяков, особенно у людей старшего возраста.

Также в отчете упоминается диагностированная у президента хроническая венозная недостаточность. Врачи называют это состояние распространенным среди пожилых людей, но не имеет признаков опасных осложнений.

Эта деталь в отчете является достаточно важной, ведь неоднократно в сети обращали внимание на огромные синяки на руках Трампа. Тогда в Белом доме это объясняли интенсивным графиком встреч и большим количеством контактов с людьми.

В разные периоды подобные изменения на руках фиксировали и на фотографиях британской королевы Елизаветы II. В частности, в 2019 году и накануне ее смерти в 2022-м в сети активно обсуждали большие синяки на ее руках, которые связывали с возрастными изменениями кожи и возможными медицинскими процедурами.

Ранее OBOZ.UA писал, что в свое время Дональд Трамп пытался замаскировать свои синяки и другие образования на руках большим слоем тонального крема, но это сделал небрежно. Тогда врач общей практики из округа Ориндж (штат Калифорния) доктор Нил Патель заявил, что "слишком много рукопожатий" не могут вызвать синяк или гематому на руке. Эксперт отметил, что у Трампа в прошлом было нечто подобное, и, учитывая опыт, врач сомневается, что президент США мог получить "травму" из-за большого количества рукопожатий.

