Бедняков вспомнил унизительное слово, которым называли Украину в Москве: послал на три буквы во время съемок в "Большой разнице"

Украинский телеведущий Андрей Бедняков вспомнил, как во время съемок в "Большой разнице" в Москве вступил в спор с одним из членов команды проекта. Дело в том, что россиянин, который представлялся кем-то вроде филолога, пытался доказать правильность формулировки "на Украине", более того, назвал нашу Родину "окраиной".

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По словам Беднякова, он не смог сдержать возмущения от подобных заявлений собеседника, поэтому даже набросился на него с руганью. Подробностями неприятного инцидента знаменитость поделился в проекте "Передмова".

"Мы когда-то снимались в проекте "Большая разница" в Москве. Это было бог знает когда. Я помню, там был один филолог, или как он себя называл, которому я говорил "в Украине", а он почему-то доказывал, что "на Украине". Меня это бесило, я с ним спорил. Он говорил: "Окраина". А я говорю: "Какого х*ра мы окраина?". Мне это не нравилось", – рассказал ведущий.

Как отметил Бедняков, в ходе небольшой словесной перепалки россиянин неустанно унижал Украину и пытался убедить его в своей правоте. В какой-то момент ведущий просто не выдержал и прямо послал собеседника на три буквы.

"Я говорю: "Иди ты на х*й. Мы никакая не окраина". Потом я просто ржал. Говорю: "Ну вы дебилы. Что вы мне рассказываете?", – вспомнил шоумен.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Бедняков раскрыл ужасы, происходящие в его родном Мариуполе за фасадом "русского мира".

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