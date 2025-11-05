'Страшно выходить на улицы'. Бедняков раскрыл ужасы, которые происходят в его родном Мариуполе за фасадом 'русского мира'

38-летний ведущий Андрей Бедняков раскрыл, как россияне на самом деле относятся к украинцам, которые остались жить в его родном Мариуполе. По словам шоумена, оккупанты пытаются сформировать в информационном пространстве картинку, якобы отстраивают город и там все хорошо, а вот в реальной жизни мариупольцев воспринимают как людей "третьего сорта".

Видео дня

Как поделился знаменитость, опираясь на слова знакомых, местные боятся выходить из своих домов и не отпускают детей гулять в одиночку. Обо всех ужасах, которые скрываются за фасадом "русского мира", ведущий рассказал в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

"Мариуполь отстраивают и сколько сейчас фейлов показывают, когда окна не так стоят, двери могут не закрываться. Это все на скорую руку. Надо показать, как все классно и сколько денег тратят на город. Но я знаю, что это неправда и ср*ная пропаганда. У меня остались знакомые, которые рассказывают, что происходит в городе. Страшно выходить на улицы, не отпускают девушек и детей, потому что много непонятных людей. Мариупольцы это третий сорт. Россияне, потом другие народы, которые туда приезжают, а потом мариупольцы. Их не ставят ни во что", – сказал шоумен.

Андрей Бедняков откровенно признался, что не смог бы вернуться в оккупированный россиянами Мариуполь, даже если бы имел трудное жизненное положение. Ведущий понимает, что некоторые люди принимают решение снова жить в родном городе, ведь не имеют хороших условий за его пределами, но он имеет более радикальную позицию.

"Если бы я здесь сидел без тех денег, которые имею сейчас, все равно бы не вернулся в город, который разрушен оккупантами. Жить под их флагом я бы не смог никогда", – высказался Бедняков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ведущий Олег Панюта возмутил, как оккупанты терроризируют его родителей в Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!