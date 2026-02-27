Балибей из 'Великолепного века' появился на шоу путиниста Малахова и подготовил россиянкам 'подарок' на 8 марта

Турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный аудитории благодаря роли воина Малкочоглу Балибея в сериале "Великолепный век", ярко продемонстрировал свою приверженность к России. Он снялся в праздничном выпуске шоу путиниста Андрея Малахова "Привет, Андрей!", приуроченном к восьмому марта.

Видео дня

На роликах со съемочной площадки проекта, которые распространяют росмедиа, можно увидеть, как актер весело танцует под песню "Калинка" с шапкой-ушанкой на голове. В то же время на фоне слышны бешеные крики россиянок, которые уже успели назвать приезд Озчивита в РФ "прекрасным подарком к 8 марта".

Стоит отметить, что участием в шоу пропагандиста звезда "Великолепного века" не ограничился. В начале марта в Москве, а затем Санкт-Петербурге, состоится моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула" с участием Бурака Озчивита.

В целом артист в последнее время зачастил с визитами в страну-агрессора. В прошлом году он приехал в Татарстан, чтобы вместе с симфоническим оркестром отправиться в тур по городам РФ и исполнить популярные музыкальные хиты из культовых турецких сериалов. Ранее Озчивит присоединился к актерскому составу российского фильма "Елки-11", где сыграл роль "принца из девичьих грез".

Что известно о Малахове и его позиции по войне

Карьеру на телевидении Андрей Малахов начал в 1992 году, а узнаваемости среди аудитории достиг благодаря проекту "Пусть говорят". Долгое время он работал на российском "Первом канале", но со временем заявил, что устал быть "мальчиком на побегушках" у продюсеров, поэтому перешел на "Россию 1".

В 2014 году Малахов посетил Киев во время Евромайдана. В своих социальных сетях ведущий делился фотографиями на фоне баррикад, в подписи к которым отмечал: "Думаю, война войной, а здоровый обед по расписанию. Только вот никакие советчики, хоть москальские, хоть заокеанские, простым украинцам, с которыми я разговаривал, не нужны. Они сами разберутся, как жить".

После начала полномасштабного вторжения РФ на территории нашей страны ведущий не делал громких заявлений, но своими действиями четко продемонстрировал поддержку кровавой политики Кремля. Так, например, в 2022 году Андрей Малахов пригласил на свое шоу экстрасенсов и тарологов, которые уверенно заявляли: Украина проиграет войну, а Запад вообще "развалится" в течение 2023 – 2024 годов. Но видим, что их "экспертные" прогнозы и близко не воплотились в жизнь. Несколько выпусков он посвятил и историям российских оккупантов.

