Автор хита 'Доброго вечора, ми з України' назвал украинскую певицу, которая больше всего опозорилась после 24 февраля 2022 года

Автор хита "Доброго вечора, ми з України", руководитель группы PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко назвал имя певицы, которая сейчас создает "зашкварный" контент (что-то позорное, унизительное, стыдное). По мнению артиста, у исполнительницы был шанс стать настоящей "матерью шоубиза", однако она выбрала другой путь.

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Как рассказал Ткаченко в эксклюзивном интервью блогеру Богдану Беспалову для OBOZ.UA, больше всего его разочаровала Настя Каменских, известная под псевдонимом NK. Сейчас певица создает испаноязычный контент, а в начале 2024 года призналась, что переехала в Колумбию.

"Ну, вот о Насте Каменских интересная история. Опять же, у нее был шанс стать матерью всех нас. Вот она могла всех объединить и держать, и все бы говорили только "спасибо". Она выбрала другой путь. Возможно, получив в какой-то момент много хейта, она обиделась. И потому она выбрала другой рынок, пытается там двигаться", – выразил свое мнение музыкант.

Полное интервью с Артемом Ткаченко, руководителем PROBASS ∆ HARDI, смотрите в ближайшее время на OBOZ.UA.

Недавно певец POSITIFF (настоящее имя – Алексей Завгородний) отметил, что творчество Каменских, в частности ее песни для международной аудитории – "не на часі". По словам экс-участника "Время и Стекло", главной миссией украинских артистов является работа на Родине и на "свою аудиторию". Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Слава Демин прошелся по украинским интервьюерам и испугался реакции: "Так ты о Маше? Гнида!"

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