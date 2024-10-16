POSITIFF дал оценку новым песням Насти Каменских, покоряющей иностранный рынок

Певец POSITIFF (настоящее имя – Алексей Завгородний) прокомментировал творчество Насти Каменских (сейчас выступает под псевдонимом NK), которая за последние 2,5 года сменила курс карьеры на международную аудиторию. Теперь песни артистки звучат на английском и испанском языках, а количество треков на украинском значительно уменьшилось. Алексей Завгородний отметил, что во время войны направлять творчество наших певцов только на иностранных слушателей – не "на часі".

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Он пояснил, что главной миссией украинских артистов явлется работа на Родине и на "свою аудиторию". В интервью "Муз Тренд" POSITIFF поделился личным мнением о творчестве Насти Каменских.

"Могу сказать только лично, и это даже не критика. Не думаю, что это (петь для иностранной аудитории. – Ред.) правильно. Я не считаю, что это сейчас "на часі", как она это делает. Это только мое мнение", – объяснил Алексей Завгородний.

В последнее время NK не только вышла на зарубежный рынок, но и поначалу пыталась привлечь внимание испанских слушателей, а теперь – кубинских и доминиканских. И хотя Завгородний подверг критике Каменских, он считает, что расширять свою аудиторию нужно, но в основном украинскую.

"Я думаю, что сейчас главная миссия украинских артистов – это быть здесь и работать для своей аудитории. И это правильно – пытаться расширять свою аудиторию. Главное – знать английский язык. Например, если говорить о Евровидении, то это действительно (важно. – Ред.). Когда только было телевидение, не было интернета, как раз был шанс артисту из другой страны показать себя в Европе и на весь мир", – говорит певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настя Каменских, которая за границей исполняет старые русскоязычные хиты рядом с новыми украиноязычными песнями, заявила, что и дальше будет продолжать это делать. Исполнительница считает, что ее "четкая позиция" важнее.

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