Артему Пивоварову – 35: как выглядел артист до популярности и что известно о его личной жизни, окутанной тайной

28 июня заслуженный артист Украины Артем Пивоваров отмечает свой 35-й день рождения. Исполнитель уже успел оставить весомый след в отечественной музыкальной индустрии, создав множество вирусных хитов, которые выделяются среди прочих особым стилем и звучанием.

Видео дня

Что интересно, знаменитость никогда не сдерживал себя от экспериментов, что отразилось как на его творчестве, так и на внешнем виде. В разные периоды становления карьеры он менял свой имидж, а чаще всего обновлял прически – носил длинные волосы, дреды или же коротко стриг пряди. По случаю дня рождения певца OBOZ.UA покажет, как он выглядел до того, как стал популярным, и расскажет, что известно о его предполагаемой возлюбленной.

Артем Пивоваров начал интересоваться творчеством с довольно юного возраста. В 12 лет он даже поступил в музыкальную школу на класс гитары, правда, со временем бросил учебу. Позже он получил образование в Волчанском медицинском колледже и изучал экологию в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. М. Бекетова. Однако, несмотря на выбор специальности в ВУЗе, музыка из жизни исполнителя никуда не исчезла.

Первые шаги к вершинам карьеры Артем Пивоваров сделал как участник группы Dance Party.Dance! Dance!, а затем выступал под творческим псевдонимом Art Rey. Выходить на сцену под собственным именем знаменитость начал в 2014 году и с тех пор постепенно выстраивал свой уникальный творческий стиль.

Сегодня почти на каждом концерте Пивоваров устраивает для фанатов незабываемое шоу. Он поражает публику смелыми трюками, талантливым исполнением песен и драйвовой атмосферой выступления. Певец довольно активно ведет социальные сети и общается с поклонниками, однако одну часть своей жизни держит за семью замками. Речь идет об отношениях звезды.

Артем Пивоваров никогда официально не представлял публике свою избранницу, однако в сети давно ходят слухи, что его сердце покорила менеджер Даша Чередниченко. Они работают вместе много лет, а в 2017 году певец даже признавался, что у него роман с членом собственной команды. Тогда же Чередниченко снялась в клипе звезды на песню "Моя ночь", где в одной из сцен они поцеловались, чем лишь подогрели домыслы об отношениях.

А вот в начале 2025 года на безымянном пальце Артема Пивоварова заметили обручальное кольцо. На вопрос журналистки, женился ли артист, он ответил: это "просто аксессуар". Однако интересно, что такое же украшение неоднократно видели на пальце Даши Чередниченко. Кстати, на одном из концертов во Дворце спорта поклонники исполнителя запечатлели трогательный момент, когда он нежно смотрел на свою вероятную избранницу, исполняя песню "Блакить твоїх очей".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Артем Пивоваров осуществил заветную мечту маленькой девочки и ее отца-военного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!