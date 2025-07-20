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Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео

Дарья Дурова
Шоу Oboz
1 минута
2,3 т.
Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео

Популярный украинский певец Артем Пивоваров начал свое выступление на Atlas Festival 2025 в Киеве с опасного трюка. Артист появился на высоте третьего этажа со страховкой за спиной, после чего "полетел" к сцене по специально обустроенному канатному спуску.

Видео дня

Зрители отреагировали на эффектную выходку Пивоварова громкими криками. Соответствующее видео снял корреспондент OBOZ.UA.

Выступление звезды открыла его песня "Ой на горі". И номер действительно соответствовал этому названию, ведь исполнитель начал петь еще на крыше здания.

Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео
Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео

Когда Пивоваров прыгнул, чтобы спускаться на сцену, то прихватил с собой необычный микрофон-стойку. Как только артист ступил на сцену – снова начал петь.

Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео
Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео

Добавим, что Пивоваров известен своими экстремальными выходками, поскольку на многих живых выступлениях он забирался на балконы концертных залов и ходил по периллам, чтобы удивить фанатов.

Как ранее писал OBOZ.UA, 28 июня 2025 года исполнитель и автор песен Артем Пивоваров был удостоен звания Заслуженного артиста Украины. Эту государственную награду знаменитость получил в день, когда ему исполнилось 34 года.

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