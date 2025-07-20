Артем Пивоваров эффектно появился на сцене Atlas Festival 2025 под собственную песню. Видео

Популярный украинский певец Артем Пивоваров начал свое выступление на Atlas Festival 2025 в Киеве с опасного трюка. Артист появился на высоте третьего этажа со страховкой за спиной, после чего "полетел" к сцене по специально обустроенному канатному спуску.

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Зрители отреагировали на эффектную выходку Пивоварова громкими криками. Соответствующее видео снял корреспондент OBOZ.UA.

Выступление звезды открыла его песня "Ой на горі". И номер действительно соответствовал этому названию, ведь исполнитель начал петь еще на крыше здания.

Когда Пивоваров прыгнул, чтобы спускаться на сцену, то прихватил с собой необычный микрофон-стойку. Как только артист ступил на сцену – снова начал петь.

Добавим, что Пивоваров известен своими экстремальными выходками, поскольку на многих живых выступлениях он забирался на балконы концертных залов и ходил по периллам, чтобы удивить фанатов.

Как ранее писал OBOZ.UA, 28 июня 2025 года исполнитель и автор песен Артем Пивоваров был удостоен звания Заслуженного артиста Украины. Эту государственную награду знаменитость получил в день, когда ему исполнилось 34 года.

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