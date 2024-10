Название песни изменят: представитель Украины на Детском Евровидении поделился важной новостью и спел а капелла

Артем Котенко, представитель Украины на Детском Евровидении 2024, которое вскоре состоится в Мадриде, объявил об изменении названия конкурсной песни. Ранее композиция называлась на украинском языке – "Дім".

Как сообщил юный певец на своей Instagram-странице, сменами команда стремилась донести месседж до европейских зрителей. Теперь песня, в которой рассказывается о потере собственного дома от рук оккупантов, будет называться "Hear Me Now", что переводится, как "Услышьте меня сейчас". Исполнитель отметил, что проблема, освещенная в его конкурсном треке, "является острым вопросом для многих стран и детей".

Котенко также представил акапелльную версию песни. Артист спел строки "Hear Me Now" без музыкального сопровождения, продемонстрировав силу своего голоса.

Полный текст "Hear Me Now":

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You'll never be alone

Hear me now

Розкажи мені, чи бачиш кольорові сни

Розкажи, про що болить твоє серце

Довго я чекав, щоб сказати на весь світ

Я готовий боротись за тебе, поки чую свій

Біт, біт, біт, біт, біт

Біт, біт, біт, біт, біт

З неба дощем, з неба, з неба дощем

Біт, біт, біт, біт, біт

Біт, біт, біт, біт, біт

Інколи ми розбиваємось вщент

Інколи ми розбиваємось

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You'll never be alone

Hear me now, hear me now

There is no better place than home

Hear me now, hear me now

You'll never be alone

Hear me now, hear me now

Hear me now

Дім – це там, де розправляєш крила

Де твоїх мрій зростає віра

Дім – де можеш бути ти собою

Тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою

Дім – де, вірю, світло пробʼється

Твій голос почують, музику твого серця

Дім – де не самотній ніколи

Дім, там, де завжди дихає воля

Дихає воля, там, де дихає воля

Hear me now

Напомним, композиция Артема Котенко написана на украинском и английском языках. Вокалист, который родился в Ахтырке на Сумщине и не покидает прифронтовый город, несмотря на войну, поет о том, как русские варвары забирают у украинцев дома.

Детское Евровидение 2024 состоится 16 ноября в сердце Испании – Мадриде. За победу сразятся представители из 17 стран Европы. И хотя не все конкурсанты представили свои песни, еврофаны уже выбрали своих фаворитов. В частности, фанаты песенного конкурса высоко оценивают шансы 12-летнего Котенко.

Нынешней айдентикой Детского Евровидения стали акварельные цветы в фиолетово-оранжевой палитре. Организаторы объединят юные таланты под слоганом "Let's Bloom" – "Давайте цвести". Впрочем, не обошлось без скандала. Креативный директор Национального отбора в 2023 году и режиссер-постановщик номера тогдашней представительницы Украины Анастасии Димид Герман Ненов предположил, что дизайн стал плагиатом оформления выступления украинки в прошлом году. Подробности – в нашем материале.

