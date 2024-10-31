Анна Завальская поразила, кем хочет стать ее 8-летний сын и к какому спорту имеет талант

Бывшая участница группы "Алиби" Анна Завальская рассказала об увлечениях 8-летнего сына. Юный Илья растет разносторонним ребенком, в частности, интересуется спортом и фокусами.

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Более того, мальчик готовится к карьере иллюзиониста. "Он обожает фокусы, мечтает теперь стать уже иллюзионистом, смотрит все шоу Magic Brothers, даже уже посетил несколько их концертов. Вот собственно он хочет быть фокусником", – рассказала певица для программы ЖВЛ.

Кроме того, Илья талантливо играет в пинг-понг, к которому его поощряет дедушка. "Сейчас уже будет работать с тренером, потому что очень круто выходит. И я даже не знаю, что он больше – спортсмен, артист, музыкант, а не знаю там, кто еще", – добавила исполнительница.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину Анна Завальская с сыном нашли убежище в Польше. Впоследствии они оказались в Великобритании, где Илья начал обучение в местной школе, параллельно посещая украинские онлайн-уроки. Подробнее о дуэте "Алиби", сестрах Завальских и их жизни – читайте в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

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