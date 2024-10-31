Бывший 'холостяк' Иракли Макацария узнал пол второго ребенка: счастливые родители показали, как праздновали гендер-пати

Бывший герой шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария показал чувственное видео с участием жены Лизы Чучуа. Супруги отпраздновали гендер-пати, где узнали пол второго ребенка.

Видео дня

На видео в Instagram знаменитость и его возлюбленная, одетые в белые образы, зажгли дымовые шашки. После нескольких секунд ожиданий Макацария и Чучуа увидели дым розового цвета, что символизировало девочку. На ролике можно увидеть искреннюю радость родителей. Особенно радовался папа семейства, который не мог найти себе места, прыгая и бегая вокруг избранницы.

О том, что семья ожидает пополнение стало известно в начале октября 2024 года. Тогда пара опубликовала милую черно-белую фотосессию. На снимках Чучуа показала округлый животик, а Макацария нежно обнимал любимую. Как известно, первый ребенок супругов – сын по имени Георгий, появился на свет в июне 2023 года.

Напомним, 39-летний участник 6-го сезона "Холостяк" Иракли Макацария и 22-летняя Лиза Чучуа женились летом 2023 года. Свадьба прошла в Тбилиси, а на празднике присутствовали самые близкие люди молодоженов.

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