Анна Веддингем поставила на место фотографа, который попросил ее оголить ногу: публика пищала от восторга. Видео

49-летняя актриса Анна Веддингем стала ведущей церемонии вручения театральных наград Olivier Awards, которая прошла 14 апреля. Звезда поразила зрителей своей фирменной уравновешенностью и юмором, ведь внимание пользователей сети было особенно приковано к неудобному инциденту.

Незадолго до начала события Веддингем прошла по лестнице возле Королевского Альберт-Хола, остановившись, чтобы сфотографироваться и пообщаться с прессой, пишет Metro. Вдруг из толпы выкрикнули "покажи ногу" – улыбка знаменитости сразу скрылась с лица. Актриса не промолчала, отреагировав на сексистский комментарий.

"Боже мой, ты никогда не скажешь это мужчине. Не будь дураком, я пойду дальше. Не говори мне "покажи ногу", – обратилась она к фотографу. Затем ведущая пошла дальше, перекинувшись несколькими словами со "собеседником".

Видео инцидента уже просмотрели более миллиона раз в соцсети X (Twitter). Поклонники в комментариях похвалили Веддингем, аплодируя ее оправданной реакции на неудобный момент:

"Я не могу любить ее больше! Мне очень нравится, что она стоит на своем".

"Она великолепна, какой пример для подражания".

"Поведение абсолютной королевы и отличный пример для молодых девушек в этой индустрии, как знать себе цену".

Актриса говорила о мизогинии и двойных стандартах, с которыми она сталкивалась как женщина раньше, рассказывая Glamour: "Когда дело доходит до борьбы с сексизмом, особенно в моей области, я пережила это, когда была моделью. Я буквально убью тебя, если ты так со мной будешь обращаться".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Серена Уильямс закрепилась в рейтинге хуже всего одетых знаменитостей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!