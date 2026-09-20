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Анджелину Джоли обвинили в проблемах Брэда Питта с алкоголем: актер "сорвался" после 7 лет трезвости

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Анджелину Джоли обвинили в проблемах Брэда Питта с алкоголем
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Голливудскую звезду Анджелину Джоли обвинили в том, что именно сложные отношения с ней стали причиной проблем ее бывшего мужа Брэда Питта со спиртным. У него якобы "никогда не было проблем с алкоголем" – зато трудности были связаны с его бывшей женой.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на людей из окружения 62-летнего Питта. Накануне премьеры его нового фильма "Сердце зверя" собеседник издания заявил: "У Питта никогда не было проблем с алкоголем, у него была проблема с Анджелиной".

Брэд Питт снова начал употреблять алкоголь

По словам источника, актер пережил сложный период после развода с Джоли в 2016 году и отчуждения от их шестерых детей, и это сильно повлияло на него.

"Он много работал над собой и теперь, наконец, чувствует себя действительно хорошо, – сказал собеседник. – Брэд на определенном этапе своей жизни сбился с пути и испытывал трудности, но он проделал необходимую работу и преодолел это. Развод с Анджелиной был тяжелым, но отчуждение от детей стало самым страшным, что с ним когда-либо случалось".

Окружение знаменитости утверждает, что после развода самым большим ударом для Питта стало отчуждение от детей. Актер якобы до сих пор надеется на примирение с ними.

Джоли, со своей стороны, опровергает утверждения о том, что она настраивала детей против отца. Актриса настаивает, что дистанция между ними – это их собственное решение.

Джоли с детьми

Еще один давний соратник Брэда Питта также признал, что у актера был период, когда он употреблял слишком много алкоголя. В то же время он опроверг, что актер совершил то, в чем его обвиняла Джоли.

"Был ли у Питта период, когда он слишком много пил? Да. Но делал ли он то, в чем его обвиняли? Нет. У него были определенные проблемы с алкоголем, и он их решал. Он их преодолел. Было бы интересно узнать, справилась ли Анджелина со своими проблемами", – заявил мужчина.

Сам Питт откровенно рассказал о своей истории с алкоголем в начале августа 2026 года. Актер признался, что семь лет не употреблял спиртное, но в конце концов "сорвался".

"Я не пил семь лет, а потом сорвался. Но я уже более сдержан. Несколько раз я переоценил свои силы, а потом понял: "Нет, это мне не на пользу. Только в небольших количествах", – сказал Питт.

Звезды окончательно расстались в 2024 году

Звезда пояснил, что теперь старается контролировать количество алкоголя и может позволить себе несколько бокалов вина. Он также отметил, что не хочет просыпаться после чрезмерного употребления спиртного и терять следующий день на "похмелье".

Ранее Питт уже рассказывал о проблемах с алкоголем. В 2017 году он заявил, что не мог вспомнить ни одного дня после окончания колледжа, когда не употреблял алкоголь, наркотики или что-то другое. Впоследствии актер начал посещать встречи "Анонимных алкоголиков" и, по его словам, в течение семи лет оставался трезвым.

В то же время история его зависимости тесно переплетается с разрывом с Джоли. В 2016 году актриса подала на развод после инцидента с насилием во время перелета на частном самолете из Франции. Джоли заявляла, что Питт в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно по отношению к ней и детям, как словесно, так и физически. Актер отрицал ее обвинения. По итогам расследования ФБР уголовные обвинения против него не были предъявлены.

В 2016 году актриса подала на развод

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Брэд Питт со своей возлюбленной, которая моложе его на 29 лет, устроили романтический выход на красную дорожку.

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