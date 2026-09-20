Анджелину Джоли обвинили в проблемах Брэда Питта с алкоголем: актер "сорвался" после 7 лет трезвости

Голливудскую звезду Анджелину Джоли обвинили в том, что именно сложные отношения с ней стали причиной проблем ее бывшего мужа Брэда Питта со спиртным. У него якобы "никогда не было проблем с алкоголем" – зато трудности были связаны с его бывшей женой.

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Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на людей из окружения 62-летнего Питта. Накануне премьеры его нового фильма "Сердце зверя" собеседник издания заявил: "У Питта никогда не было проблем с алкоголем, у него была проблема с Анджелиной".

По словам источника, актер пережил сложный период после развода с Джоли в 2016 году и отчуждения от их шестерых детей, и это сильно повлияло на него.

"Он много работал над собой и теперь, наконец, чувствует себя действительно хорошо, – сказал собеседник. – Брэд на определенном этапе своей жизни сбился с пути и испытывал трудности, но он проделал необходимую работу и преодолел это. Развод с Анджелиной был тяжелым, но отчуждение от детей стало самым страшным, что с ним когда-либо случалось".

Окружение знаменитости утверждает, что после развода самым большим ударом для Питта стало отчуждение от детей. Актер якобы до сих пор надеется на примирение с ними.

Джоли, со своей стороны, опровергает утверждения о том, что она настраивала детей против отца. Актриса настаивает, что дистанция между ними – это их собственное решение.

Еще один давний соратник Брэда Питта также признал, что у актера был период, когда он употреблял слишком много алкоголя. В то же время он опроверг, что актер совершил то, в чем его обвиняла Джоли.

"Был ли у Питта период, когда он слишком много пил? Да. Но делал ли он то, в чем его обвиняли? Нет. У него были определенные проблемы с алкоголем, и он их решал. Он их преодолел. Было бы интересно узнать, справилась ли Анджелина со своими проблемами", – заявил мужчина.

Сам Питт откровенно рассказал о своей истории с алкоголем в начале августа 2026 года. Актер признался, что семь лет не употреблял спиртное, но в конце концов "сорвался".

"Я не пил семь лет, а потом сорвался. Но я уже более сдержан. Несколько раз я переоценил свои силы, а потом понял: "Нет, это мне не на пользу. Только в небольших количествах", – сказал Питт.

Звезда пояснил, что теперь старается контролировать количество алкоголя и может позволить себе несколько бокалов вина. Он также отметил, что не хочет просыпаться после чрезмерного употребления спиртного и терять следующий день на "похмелье".

Ранее Питт уже рассказывал о проблемах с алкоголем. В 2017 году он заявил, что не мог вспомнить ни одного дня после окончания колледжа, когда не употреблял алкоголь, наркотики или что-то другое. Впоследствии актер начал посещать встречи "Анонимных алкоголиков" и, по его словам, в течение семи лет оставался трезвым.

В то же время история его зависимости тесно переплетается с разрывом с Джоли. В 2016 году актриса подала на развод после инцидента с насилием во время перелета на частном самолете из Франции. Джоли заявляла, что Питт в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно по отношению к ней и детям, как словесно, так и физически. Актер отрицал ее обвинения. По итогам расследования ФБР уголовные обвинения против него не были предъявлены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Брэд Питт со своей возлюбленной, которая моложе его на 29 лет, устроили романтический выход на красную дорожку.

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