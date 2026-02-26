Анджелина Джоли раскрыла миру глаза на войну в Украине и напомнила ужасную статистику

Культовая актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли напомнила миру о зверствах россиян и приурочила это к четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине. Она привела обновленную статистику жертв и разрушений и призвала международное сообщество не отвлекаться от терроризма в Восточной Европе.

Джоли отметила в Instagram, что гражданское население до сих пор остается недостаточно защищенным, а российские атаки продолжают наносить удары по жилым кварталам, школам и больницам. Она также акцентировала на росте количества жертв среди мирного населения в 2025 году.

"Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет терпят эту жестокую войну. Мы провели некоторое время в Украине. Фотографии Джайлза Дули передают дух ее народа – его теплоту, мужество и стойкость, несмотря ни на что. Гражданское население по-прежнему имеет слишком мало защиты", – написала актриса.

По ее словам, ситуация для гражданских остается критической. Дроны прилетают по жилым домам, инфраструктура и медицинские учреждения регулярно подвергаются обстрелам, а тысячи семей либо погибают, либо вынуждены покидать свои дома.

Джоли привела следующие данные:

10,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи;

Отдельно она привела статистику только за 2025 год:

2248 гражданских лиц погибли;

Она также напомнила миру, что многие украинцы остались замерзать в своих домах при -25°C на улице. Все это "из-за периодических отключений электроэнергии".

Анджелина Джоли дважды посещала Украину во время полномасштабного вторжения РФ. Первый ее визит состоялся во Львове в 2022 году. В ноябре 2025-го она приехала в прифронтовой Херсон. О ее пребывании в городе стало известно, когда в сети появились фотографии актрисы в тактическом жилете с патчем благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая организовала поездку.

Во время пребывания в Херсоне Джоли посетила детскую областную больницу, где проходят реабилитацию дети, раненые в результате российских обстрелов. Директор заведения Инна Холодняк сообщила, что актриса пообщалась с медиками, родителями и пыталась найти контакт с детьми. По ее словам, Джоли интересовалась работой больницы в укрытии и условиями, в которых приходится работать персоналу.

Методист центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Ирина Литвиненко также рассказала, что актриса уделила внимание детям с инвалидностью и общалась с ними через переводчика. Во время пребывания в городе Джоли слышала гул беспилотников. В своем заявлении она отметила, что местные называют это "человеческим сафари", когда дроны используются для отслеживания и террора гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Анджелина Джоли не исключает, что снова приедет в Украину. Об этом она сказала во время поездки в Винницу.

