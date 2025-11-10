Анджелина Джоли в пабе обмолвилась, вернется ли в Украину еще раз

Американская кинозвезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли не исключает, что снова приедет в Украину. Об этом она намекнула во время разговора с администратором винницкого паба "Кінь у протигазі", который тайно посетила 4 ноября на пути в Херсон и Николаев.

О встрече с голливудской звездой в комментарии "Гордону" рассказал администратор заведения Роман Ефременюк. По его словам, Джоли вела себя очень скромно и доброжелательно.

Ее команда сразу попросила персонал не мешать актрисе и не снимать ее без разрешения. Впрочем, после обеда Джоли согласилась сфотографироваться с работниками паба.

"В конце она сказала: "See you next time", поэтому, возможно, случится еще такая уникальная возможность, что она снова к нам придет. Но – next time может быть и нескоро, конечно, мы понимаем", – прокомментировал Ефременюк.

Напомним, в начале ноября Анджелина Джоли прибыла в Украину с тайным визитом и отправилась в Херсон, где посетила роддом, детский госпиталь, а также встретилась с медиками, волонтерами и семьями, которые живут под постоянной угрозой российских обстрелов.

По данным Politico, во время путешествия знаменитости произошел инцидент: работники ТЦК задержали одного из ее охранников. Официальные украинские источники не подтвердили, однако и не опровергли информацию.

Сейчас мужчина, который сопровождал Джоли, находится в одном из ТЦК Николаевской области и проходит военно-врачебную комиссию. По данным источников в Сухопутных войсках ВСУ, у задержанного Дмитрия Пищикова не обнаружили военно-учетных документов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли поделилась своими впечатлениями после визита в Украину. Она также выразила восхищение стойкостью украинцев.

